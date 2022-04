La Semana Santa comienza con 1.280 casos COVID, seis veces más que la de hace un año

Si algo ha caracterizado a la sexta ola de la pandemia en el área sanitaria es que hay que aceptar la convivencia con el coronavirus de modo permanente. Esta Semana Santa ha comenzado con 1.280 casos activos de COVID en Pontevedra y O Salnés, seis veces más que los que había a estas alturas del año en ambas comarcas en 2021, cuando el Sergas informaba de tan solo 209 positivos. La clave está en qué ha cambiado desde entonces: la vacunación, la relajación de las medidas restrictivas y la inmunización natural por contagio de buena parte de la población, básicamente. Hay más casos ahora, pero la gravedad en el desarrollo de la enfermedad en los pacientes es mucho menos frecuente que en anteriores olas.

Hay que recordar que los poco más de 200 casos con los que se iniciaba la Semana Santa de hace un año eran ya los residuales de una ola que había alcanzado un pico de 2.613 positivos. En su momento la cifra impactaba, pero con el paso de los meses dejó de impresionar, teniendo en cuenta que en las olas posteriores se superaron los 3.000 casos (el 28 de julio del verano pasado, quinta ola) y los 9.200 (21 de enero de este año, sexta ola).

En lo que respecta a los hospitalizados por complicaciones con el COVID, también es otro de los indicadores fundamentales para entender la adaptación del ser humano al virus. La ola que ya languidecía en la Semana Santa de 2021 había dejado un récord de 161 ingresados, 31 de ellos en la UCI, durante el mes de febrero. Por el contrario, actualmente, según las cifras oficiales de Sanidade, hay 64 y solo uno de ellos está en la Unidad de Críticos.

En cuanto a los número de fallecidos acumulados desde que se declaró la pandemia, en marzo de hace dos años, alcanza a día de hoy ya los 270, la mayoría personas de edad avanzada y con patologías previas que complicaron la enfermedad. Hace un año eran 161, es decir que en doce meses se han sumado un centenar más.

Casos activos en el área

28-3-2021 209

28-4-2021 478

28-7-2021 3.041

9-4-2022 1.280

Hospitalizados (incluida UCI)

28-3-2021 19

28-4-2021 24

28-7-2021 35

9-4-2022 64

Cifra fallecidos acumulada

28-3-2021 161

28-4-2021 171

28-7-2021 182

9-4-2022 270

A corto plazo

¿Cómo se prevé la evolución de la pandemia tras el actual período vacacional? Teniendo en cuenta que se trata de una de las semanas del año en las que más movimiento turístico nacional se produce, podría creerse que durante el próximo mes habrá un repunte de casos, pero el año pasado no solo no ocurrió así, sino que la Semana Santa dio paso al verano sin cambios significativos y no fue hasta la primera quincena de julio cuando tuvo lugar la gran escalada. de la ya quinta ola.

En todo caso, es pronto para hacer predicciones, puesto que el próximo 20 de abril, el miércoles tras la Semana Santa, se pondrá fin a la gran restricción de la pandemia: el uso de la mascarilla en interiores. Desde ese día, tal y como tiene previsto aprobar el Gobierno central, solo será obligatoria en tres situaciones: el transporte público, centros sanitarios y residencias de la tercera edad y de personas dependientes.

Más de un 21% de la población del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ya ha pasado el virus o lo está pasando actualmente. Siempre según los datos facilitados por la Xunta, son ya 64.079 las personas que han tenido contacto con el COVID en ambas comarcas desde marzo de 2020.