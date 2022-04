Una nueva vida a 4.000 kilómetros del horror

El horror de la invasión rusa de Ucrania ha dejado secuelas imborrables en la sociedad civil ucraniana, con más de cuatro millones de ciudadanos desplazados de su lugar de residencia, según los últimos datos de Naciones Unidas.

La diáspora ucraniana, forzada a huir a países del entorno como Polonia, Moldavia, Rumanía o Hungría, ha encontrado también en España y Pontevedra un espacio seguro y un refugio temporal, donde el Colegio San Narciso de Marín ha podido habilitar un régimen gratuito de alojamiento, manutención y escolarización especial para más de 50 mujeres, niños y niñas en situación de riesgo debido a la guerra.

Luctor et Emergo, que en latín se podría traducir por “lucho y me levanto”, fue durante décadas el lema que inspiraba la imagen de este colegio marinense. Un espíritu que, en plena guerra en Europa del Este, ha regresado con más fuerza que nunca al centro en su vertiente más humanitaria.

Un comienzo apacible

Aunque este medio centenar de refugiados (mujeres y niños) se ha visto obligado a rehacer sus cvidas a 4.000 kilómetros de su hogar, la entrada de los refugiados en el colegio no ha supuesto sobresaltos en cuanto a su adaptación, ya que desde su llegada no ha habido ninguna incidencia reseñable en aspectos de salud física o psicológica, según la dirección del centro. Eso sí, todos han dejado a familiares en Ucrania, a merced de los bombardeos, que no cesan.

No obstante, sí que ha generado que la institución académica tenga que maniobrar ante este nuevo caudal de gente en las instalaciones, adaptando su actividad actual a las necesidades del colectivo recién llegado.

Y es que, en un contexto como el de la huida de Ucrania, que ha dejado familias rotas y masacres humanas, también ha supuesto una nueva bola de partido para los recién llegados a Marín, una oportunidad de rehacer sus vidas en la medida de lo posible.

En el caso de Anastasia, madre de cinco hijos, no podía ocultar su alegría por mantener sana y salva a su familia y llegar a un lugar seguro, en el que sentirse tranquila.

“Me encuentro bien. Todos estamos bien, sin ningún problema y aquí nos tratan genial. Estamos muy a gusto”, comenta.

Esa sensación agridulce, generada por la tristeza de lo perdido y de fortuna por conseguir escapar de la tragedia era algo que, a ojos del director del centro, Antonio Traba, se atisbaba en muchas de las personas que habían llegado al San Narciso escapando de la guerra.

“Es una situación tremendamente complicada. Al final, aquí hay gente que ha perdido a seres queridos, conocidos, y ha visto cómo sus barrios y sus edificios terminaban destrozados por la guerra, pero la entereza que tienen es tremenda”.

En el aspecto educativo, los niños y niñas ucranianos han podido continuar sin problemas su formación académica, adaptados a los grupos normales por edades del centro educativo y con algunas clases especiales –lengua y matemáticas, principalmente– con profesorado oriundo del país. También participan en las actividades extraescolares que oferta el centro.

Del mismo modo, las madres que no tienen conocimientos de castellano también cuentan con unas horas de clases, con el objetivo de facilitar su adaptación al idioma.

Ese proceso de aclimatación, vital tanto para progenitores como para sus hijos, tiene uno de sus ejemplos más significativos en algunas clases de la parte de Educación Primaria, donde los alumnos no dudaban en ayudar a sus nuevos compañeros con las tareas, procurando echarles una mano en todo lo que sea posible.

Otro aspecto clave en el proceso ha sido la participación de la asociación de madres y padres del centro, que se ha volcado con el proyecto, donando cantidades ingentes de ropa a los afectados y aportando todo tipo de material escolar, como parte del servicio completo que ofrece el colegio.