“Es un lujo ser el vocalista del grupo pop más longevo de España y probablemente del mundo”

El músico valenciano Luis Pérez Javaloyas puso en marcha en 1952 el que hoy está considerado como el grupo pop más longevo de España. A los 88 años su antiguo vocalista, Serafín Nebot, continuaba defendiendo las canciones que esta banda interpretó por todo el mundo. Hoy ese testigo lo recoge sobre el escenario un pontevedrés, Javier Simal.

–¿Cómo es hoy el trabajo de Los Javaloyas?

–Evidentemente de los integrantes originales ya solo quedan dos con vida, superan los 90, pero el cantante, la voz, que era Serafín Nebot, se retiró el pasado mes de diciembre en el concierto inaugural de una gira sinfónica que hemos preparado para este año a fin de celebrar nuestros 70 años. Hemos hecho unos arreglos sinfónicos de nuestro repertorio para interpretarlo acompañados por banda de música, un espectáculo que sería maravilloso poderlo llevar a Galicia. Tuve la suerte de estar estos tres años al lado de esa voz original de Los Javaloyas y es un lujo ser vocalista del grupo pop más longevo de España y probablemente del mundo.

–Son ustedes una leyenda para varias generaciones

–Aquí en Mallorca prácticamente Los Javaloyas son dioses, podría hacerse una similitud con lo que representan Los Tamara en Galicia. Ha sido un grupo que durante los años sesenta y setenta han girado por todo el mundo, desde Asia a Argelia, El Líbano, Teherán, Venezuela, Miami, Austria, Italia, Francia… Tienen 65 discos y fueron contratados por personalidades como Pablo Picasso para sus fiestas privadas, por Rainiero de Mónaco, o la princesa Soraya y el Sha de Persia. De hecho era el grupo de cámara del Sha de Persia y tocaban para ellos cada día en el año 1957. Compartieron escenario con Charles Aznavour, Luis Mariano… Y en toda Latinoamérica somos muy queridos, de hecho a Miami solemos ir al menos una vez cada dos años.

Nací en Pontevedra, en Salcedo, estudié en el Conservatorio de Música de Pontevedra y me formé como músico en la Banda de Salcedo

–Aspiran ustedes a entrar en el Guinness de los Récords…

–Es que somos el grupo de música pop en activo más longevo de España con seguridad, pero también del mundo, por eso estamos a la espera de que el Libro Guinness de los Récords así nos lo ratifique. Y es que arrancamos hace 70 años en Valencia y a lo largo de todo este tiempo siempre se ha mantenido en activo. Evidentemente han variado sus integrantes y componentes.

–¿Cómo llega un pontevedrés a ser el cantante de Los Javaloyas?

–Nací en Pontevedra, en Salcedo, estudié en el Conservatorio de Música de Pontevedra y me formé como músico en la Banda de Salcedo. Y a los 18 años aprobé las oposiciones como trompetista de la Unidad de Música de la Comandancia General de Baleares y me destinaron a Palma de Mallorca. Y una vez que llegué a Mallorca en 2001 ya empecé a cantar en las salas de fiestas de la isla.

–Porque el circuito musical es diferente en la isla

–Es que a diferencia de Galicia, donde hay multitud de orquestas, en Mallorca lo que hay son multitud de salas de fiestas, salas de baile con orquestas, una o dos mínimo en cada local. La primera sala en la que aterricé me dieron diez canciones de Los Javaloyas para que me las aprendiera. Cuando te dan diez canciones del mismo autor es por algo. Y ahí fue cuando empecé a investigar y a interesarme un poco de Los Javaloyas, su música y su obra, porque para mi eran desconocidos, yo tenía 18 años. Y años más tarde estaba actuando en un local (recuerdo esa anécdota porque es la realidad de cómo llegué al grupo), interpreté una canción de Los Javaloyas y al acabar una señora se me acercó y me dijo: esa canción que acaba de interpretar la escribió mi marido hace 50 años. Le respondí que creía que estaba equivocada y me explicó que era la viuda de Luis Javaloyas, el autor de la canción y fundador del conjunto. Y me dijo: no sé cuándo ni cómo pero te prometo que algún día estarás en Los Javaloyas. Pasaron un año, dos, tres, y un día sonó el teléfono. Me dijeron ¿te interesa? Y ni me lo pensé.

Los Tamara tuvieron mucha relación con Los Javaloyas en los sesenta y setenta, llegaron incluso a actuar juntos en A Coruña en 1968, pero también en Cataluña, Bilbao o, especialmente, en Madrid

–¿Cuántos años lleva en el grupo?

–Voy a cumplir ya tres años con ellos.

–Los Javaloyas han estado muy ligados a los gallegos Los Tamara

–Muchísimo. Los Tamara tuvieron mucha relación con Los Javaloyas en los sesenta y setenta, llegaron incluso a actuar juntos en A Coruña en 1968, pero también en Cataluña, Bilbao o, especialmente, en Madrid. Y Pucho Boedo aquí en Mallorca era muy querido. Tenía mucha amistad con Amador Cortés, que había sido futbolista del Deportivo y tenía la Casa Gallega original, por la que pasaron las más grandes celebridades de la época, Julio Iglesias, Antonio Machín, Engelbert Humperdinck, Ava Gardner… Y este hombre le montó a Pucho Boedo una sala para que pudiera actuar que se llamaba Morriña. Y, sí, Los Javaloyas, Pucho Boedo y Los Tamara tuvieron mucha relación, de hecho Boedo vivió muchos años en Mallorca.

–Entre los compositores con los que ha contado el grupo está Juan Pardo

–Así es, Juan Pardo escribió para nosotros la canción “Tengo una isla”. Juan Pardo, que a lo mejor mucha gente lo desconoce, nació aquí en Palma de Mallorca.

–A mayores hacían versiones de grupos extranjeros…

–Además de sus composiciones propias, versionaban los éxitos de gente como los Bee Gees y The Beatles, y llegaban a sonar antes en España las versiones de Los Javaloyas que los originales. Una de las características de Los Javaloyas es que es un conjunto músico-vocal, todos tocan uno o más instrumentos y todos cantan, entonces sus canciones e interpretaciones eran y son muy complejas.