La otra factura que pasaría Ence

“Somos ante todo prudentes, pero las dos admisiones a trámite por parte del Tribunal Supremo de los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional (que anula la prórroga de la concesión) y una sentencia del propio Tribunal Supremo en un caso muy similar, nos hace ser más optimismas hoy que hace meses” respecto al futuro de la fábrica de Ence en Pontevedra. Así se expresaba el pasado 31 de marzo el presidente y CEO del Grupo Ence, Energía y Celulosas, Ignacio Colmenares, ante los accionistas de la compañía.

“Nuestra prioridad es y seguirá siendo la defensa de la legalidad de nuestra prórroga en Pontevedra y agotaremos todas las vías jurídicas en esta defensa”, añadió en la junta general celebrada en Madrid.

El presidente de Ence quiere dejar claro el mensaje de que la empresa no da por perdida la batalla judicial por la concesión de Pontevedra. Es más, ve señales positivas en los últimos trámites judiciales y especialmente en esa sentencia del Supremo que valida la prórroga de una concesión en Murcia, aunque se trata de una instalación muy distinta al complejo fabril, dado que habla de una vivienda.

Ence pediría compensaciones por las inversiones que ha tenido que realizar de acuerdo con las exigencias que le planteaba la propia administración para aprobar la prórroga de la concesión hace seis años

No obstante, a pesar de este mayor optimismo, tanto en la junta general de accionistas como en el propio informe financiero de 2021 de la compañía no se esconde la posibilidad de que la decisión del Supremo aboque a la pastera al cierre de su fábrica de Lourizán: “Si bien Ence estima que existen a su favor argumentos legales para sustentar la legalidad de la prórroga” en el caso de que “agotadas todas las vías de recurso”, los tribunales certificasen la pérdida de la misma, el informe financiero de 2021 de la empresa confirma que “Ence formulará reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la administración, con el objeto de ser indemnizada por la Administración General del Estado de todos los perjuicios causados por dicha anulación, dado que no tiene obligación jurídica alguna de soportar los mismos”.

Es decir, Ence pediría compensaciones por las inversiones que ha tenido que realizar de acuerdo con las exigencias que le planteaba la propia administración para aprobar la prórroga de la concesión hace seis años: “Desde el Estado se nos concedió la extensión de nuestra concesión en 2016 y hemos invertido cerca de 130 millones de euros, de buena fe, confiados en la prórroga otorgada y atendiendo a las exigencias establecidas en ella”, indican a FARO fuentes de la compañía. Así, que, esta es la cantidad que, como mínimo, se presume que reclamaría la pastera al Estado por esta vía de la responsabilidad patrimonial.

La prórroga de la concesión otorgada a Ence por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy le concedía otros 50 años más de permanencia en la ría desde 2016, periodo que se ampliaba en diez años si cumplía con una serie de inversiones y mejoras en materia ambiental, de eficiencia y paisajística que la empresa dio por ejecutadas en 2020, “dentro del plazo previsto”. La fecha final de la concesión: 8 de noviembre de 2073. También señala que ha financiado otras mejoras necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de la fábrica no para un periodo a corto plazo, sino “en el horizonte de duración de la prórroga otorgada”.