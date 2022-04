La electricidad ya supone el 35% del total de gastos de los negocios

La energía eléctrica, fundamental en el día a día, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los autónomos y pequeñas empresas. De suponer una media del 15% de los gastos totales de los negocios hace dos años, ha pasado a superar, en algunos casos, el 35% en la actualidad. ¿Cómo pueden sobrevivir así? ¿Peligra su actividad?

Eduardo Abad, presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), recuerda que los grandes afectados son aquellos que necesitan de la energía eléctrica para poder funcionar: “Hostelería, peluquería y estética, empresas de reparaciones que utilizan maquinaria eléctrica, congelados, heladerías... es un grupo muy amplio”.

Destaca que aunque hay algunos sectores que sí son capaces de adaptarse a las franjas horarias más económicas, no todos lo pueden hacer, “especialmente aquellos con atención al público, ya que el consumidor suele demandar en determinados momentos punta”. “Hay que destacar que el consumidor dedica un tiempo a trabajar, a comprar mercancía y al ocio”, resume.

Abad informa que para un pequeño negocio medio “el 35% del coste de producción de su actividad corresponde al gasto energético”. El resto son las sumas derivadas de alquileres, préstamos y salarios propios y de trabajadores. Recuerda que “en el año 2019 ese coste energético era del 16% aproximadamente”.

La opción de trabajar en casa

¿Y cómo se ven afectados los autónomos y empresarios que trabajan desde casa?

“En el año 2017 entró en vigor la La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo del gobierno de Mariano Rajoy, promovida por Ciudadanos, en la que se tomaron decisiones respecto a los gastos inherentes a la actividad económica cuando se desarrolla en la vivienda particular. Hasta entonces se podía deducir hasta un 30% de los gastos de suministros en el domicilio afecto a la actividad económica, mientras que a partir de 2017 se redujo a un máximo del 6%”, explica el presidente de UPTA, que añade que la asociación denunció esta ley en su momento “porque esto también estaba sujeto a una modificación en las deducciones por manutención, cuando tienes que comer fuera del domicilio”.

Cervecería Nasa: “Pasamos de pagar 600 euros a 2.000; y eso ajustando el consumo al horario” La fábrica de cerveza pontevedresa Nasa celebró su quinto aniversario el año pasado abriendo una cervecería al público en el casco antiguo. Lois Alfaya, uno de los fundadores de la marca y administrador de la empresa, asegura que han pasado de pagar 600 euros de factura de la electricidad a alrededor de 2.000, “y eso ajustando el consumo al horario”. En la zona de fábrica, en la parte trasera de la cervecería, dedican una media de ocho horas ininterrumpidas cada vez que tienen que crear la bebida. “Si antes pagábamos el kilovatio hora a 8 o 12 céntimos, ahora son entre 35 y 37. Por eso intentamos producir en aquellas horas en las que la electricidad puede costar un poco menos y en fin de semana. Pero aún así estamos notando que cada vez los márgenes de diferencia son menores entre las tarifas de día y noche e incluso en sábados y domingos”, explica. Aún así, con todas estas medidas, manifiesta que esta factura supone “un 30% del total de gastos que tenemos”. “Ya un 10% era mucho, pero ahora es muy difícil de llevar”, reconoce. Por ahora no han repercutido esta subida en el producto a la venta, y eso que, a mayores, llevan sufriendo otros incrementos importantes, como en el vidrio para embotellado, “que en dos años aumentó su precio un 80%”, y en los cereales que utilizan para la fabricación de sus cervezas, “un 30% más caros en seis meses”.

Panadería Amásame: “Lo que gastamos en la corriente supera al alquiler más dos préstamos” Hay negocios en los que la factura de la electricidad se ha triplicado respecto a hace un año. Es el caso de aquellos en los que el consumo ya era muy elevado de por sí, por lo que ahora el suministro para ellos se ha convertido en un bien casi de lujo. Daniel Pampín, de la panadería Amásame Bakery Lab de Pontevedra, con un total de diez trabajadores, da fe de ello. “Nosotros pasamos de pagar antes 1.000 euros en una factura potente a unos 3.000 ahora”, explica el panadero, cuyo negocio acaba de ser reconocido con un “solete de carretera” de la Guía Repsol. Para intentar paliar esta subida han adaptado horarios, aunque con ciertas dificultades, ya que la producción de este tipo de obradores es diaria. “Intentamos empezar un par de horas antes para entrar más en el horario nocturno y lograr apagar el horno, si puede ser, antes de las ocho de la mañana”, afirma. En cualquier caso, necesitan una media de diez u once horas al día de elevado consumo. “Hoy por hoy, lo que gastamos en la corriente es más que lo que suman el alquiler y dos préstamos”, confiesa. Como la panadería es un proyecto en pareja, hay meses difíciles “en los que o bien yo no cobro o mi mujer no cobra, porque somos autónomos, y así vamos tirando, porque es lo que toca”. Este esfuerzo personal es el que les ha permitido abrir un despacho de pan en la calle Castelao para, “por lo menos”, tener dos puntos de venta.

“Expolio a los ciudadanos”

UPTA lleva muchos años trabajando en el problema de los costes energéticos. “Hay un mercado de presentes y hay uno de futuros, en el que compras la energía como empresa a un precio para el año que viene. Las empresas energéticas en plena crisis del COVID vaciaron los pantanos para tener poca producción de energía hidráulica. Hay empresas de energía que han dejado de producir energía eólica. Y todo ello ¿por qué razón? Porque les es mucho más rentable producir a través de gas. El 30% de la energía que se consume en España se produce solamente con gas y el 70% con otras fuentes: hidráulica, eólica, solar y las fósiles”, resume Abad. “De este modo, el que marca el precio final es el gas, lo que resulta algo totalmente descabellado”, opina.

En este sentido celebra que “una de las cosas buenas que ha hecho este Gobierno es crear la Isla Energética con Portugal, que supondrá que en meses el precio de la energía baje en torno a un 60%”.

Frente a esto contrapone lo que considera un “atraco, expolio a los ciudadanos” de las empresas energéticas: “Están renegociando, llamando a los clientes, quitándoselos unas a otras, proponiéndoles precios fijos al triple de baratos de lo que los teníamos hace un mes; esto es un secuestro energético”.

“Vemos con muy buenos ojos que sobre los beneficios de estas empresas se cargue un impuesto adicional y que implique una bajada de precios para el consumidor”, añade.

Interpretación de la factura

Una de las peticiones de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) es que “el Gobierno especifique de forma práctica y fácil cómo interpretar el recibo de la luz, porque un ciudadano medio es incapaz de hacerlo”.

Precisamente, la Xunta de Galicia ha puesto en marcha una nueva campaña informativa sobre la factura de la electricidad que llevará por una treintena de municipios gallegos con el objetivo es asesorar y aconsejar en relación a este servicio básico con jornadas informativas presenciales impartidas por los técnicos del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia (IGCC).

En estos encuentros se acerca asesoramiento sobre los conceptos básicos que figuran en la factura de la luz, así como diferentes recomendaciones, como solicitar las ofertas comerciales que se reciban siempre por escrito y ser cautelosos al contratar fórmulas de cálculo del precio de la luz de difícil comprensión.

Complementariamente, el IGCC pone a disposición de las personas consumidoras los “Viernes de Consumo Responde”, una iniciativa virtual para atender en abierto los viernes a las 12.30 horas, todas las dudas de las personas consumidoras a través del aula virtual del organismo. Además, la ciudadanía puede también hacer uso del servicio telefónico de información gratuita en el 900 23 11 23, que funciona de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas de lunes a viernes, o acercarse con cita previa a cualquiera de las oficinas del IGCC en las siete principales ciudades de Galicia, en Pontevedra en la sede de la Xunta en Campolongo.

Cuando adaptarse no es posible

El sector de las peluquerías acusa una subida media del 50% de lo que paga en la factura

El sector de las peluquerías es uno de los que no puede adaptar su consumo de electricidad en función de los tramos horarios más asequibles, ya que sus servicios dependen de la disponibilidad de los clientes para acudir a los salones.

Beatriz Pintos, presidenta de la Asociación de Peluqueros de Pontevedra, que cuenta con alrededor de 80 socios de la provincia y de otros puntos de Galicia, asegura que según la información facilitada por los profesionales las facturas del consumo eléctrico se han incrementado una media del 50% respecto a hace un año.

“Los que pagábamos unos 300 euros de factura de la electricidad ahora estamos superando los 450 euros. Es una subida que, tal y como está todo, no puedes repercutirle al cliente porque sería inviable”, explica.

En las peluquerías lo que más consume son los secadores de mano y las planchas de alisado, pero también los secadores estáticos y los termos eléctricos para el calentamiento del agua, que tienen que estar permanentemente encendidos, como es lógico. Además, en algunos centros enfocados más a la estética, también las máquinas de depilación láser y de bronceado.

“Aún encima, tenemos que sufrir, como le pasará al resto de ciudadanos, que las facturas lleguen unos meses sí y otros no. Al principio, cuando comenzó la subida no llegaban y de golpe te venían unos 4.000 euros”, se lamenta la peluquera. “Así es muy difícil hacer números y calcular precios”.

“Esto está siendo brutal. Nos estamos manteniendo porque es la profesión que nos gusta, pero si no fácil no nos lo están poniendo. Ya no nos pueden dar por más lados”, reconoce. “Nosotros no podemos adaptarnos a las franjas horarias más económicas porque los clientes tienen su vida y su disponibilidad. No le vas a decir a una clienta que te venga a las ocho de la tarde. Además, que los trabajadores también tienen sus horarios”.

Recuperar el IVA reducido

Por otro lado, el sector peluquero lleva años luchando por recuperar el IVA reducido (actualmente en el 10%), ya que en 2012 con el gobierno de Mariano Rajoy pasaron de tributar el 8% al 21%. “Ahora le pedimos al actual gobierno que igual que se nos consideró un sector esencial durante la pandemia, nos lo tengan en cuenta para esto también”, apunta Beatriz Pintos.