Celestino Peón Villar, maestro de tipografía

Por alguna endemoniada razón nada fácil de discernir, el relato contado hasta ahora sobre los orígenes de la imprenta de Celestino Peón Villar tiene poco que ver con la realidad. Hay perseverancia en los errores de unos copistas a otros. De modo que toca deshacer el entuerto en honor a la verdad histórica.

En síntesis, ni la imprenta se fundó en 1902, ni estuvo siempre en la esquina de la plaza del Teucro con la calle Princesa. Por tanto, el año de creación y también su ubicación primera resultan equivocados.

Ni que decir tiene, por otro lado, que la compra de su primera máquina impresora a un americano, que Tino Peón atribuyó a su abuelo don Celestino en 1863, no parece verosímil por la sencilla razón de que entonces aún no había nacido. Cosa distinta resulta que la presa manual Capiomont&Dureau, que todavía conservan como oro en paño, fuera fabricada dicho año en Paris.

Celestino Peón Villar se estableció en Pontevedra hacia la década de 1880 y su escuela de aprendizaje parece que fue el diario fundado por Andrés Landín, donde llegó a ejercer como regente.

El nombre de Peón apareció por primera vez en letra impresa como tipógrafo al frente de la imprenta de Luís Carragal Puga en la calle Elduayen (luego Oliva). Bajo el lema de “prontitud, esmero y economía”, dicha imprenta hacía un poco de todo: libramientos y cartas de pago, papel timbrado, hojas estadísticas, libros y periodiquillos como “El Látigo”, “La Guindilla” y ”El Obrero”.

Al fallecimiento del fundador en 1894, el negocio pasó a nombre de Viuda e Hijos de Carragal, con Peón como responsable de la imprenta al servicio de la familia propietaria. Allí se curtió en el oficio, hasta que decidió pasar el Rubicón.

La nueva imprenta de Peón y Portela realizaba todo clase de trabajos tipográficos, con cierta especialización en el ámbito de la enseñanza

A mediados de 1907, Celestino Peón se puso al frente de una imprenta ubicada en el número 17 de la calle Don Gonzalo, esquina con la plaza de Méndez Núñez, y encargada de tirar “El Noticiero Gallego”, hasta entonces impreso por Barros Hermanos.

Considerado como el órgano de la Asociación Provincial de Maestros, “El Noticiero Gallego” tenía como director a Bernardo López Suárez y como administrador a Eladio Portela Gómez. Precisamente con este último como socio capitalista y él como socio industrial, ambos constituyeron la imprenta de Celestino Peón y Cía., su nominación social.

La nueva imprenta de Peón y Portela realizaba todo clase de trabajos tipográficos, con cierta especialización en el ámbito de la enseñanza, y efectuaba por encargo sellos de cauchú y metal, así como numeradores de acero. Además, vendía publicaciones muy utilizados en las escuelas, como un libro de nociones de Aritmética, de Feliciano Catalán Monroy; los libros de aprendizaje y lectura de Juan Pazzi y Arturo García Villamarín, respectivamente, y un manual agrícola para niños y adultos, de Salvador J. Ponsoda, entre otros varios.

La sociedad industrial se mantuvo activa hasta su disolución en 1913. Portela se quedó con la imprenta de “El Noticiero Gallego” y Peón se instaló por libre en la plaza del Teucro, donde hoy continúa activo el negocio familiar.

Pontevedra pasó a contar desde aquel año con seis imprentas principales: Julio Antúnez, Viuda de Landín, Barros Hermanos, Joaquín Poza, Eladio Portela y Celestino Peón. Tanto por la envergadura como por la exigencia del trabajo, las seis formaron un “pool” en 1912 y 1915 para realizar las listas electorales de todos los ayuntamientos de esta provincia. La primera vez cobraron a razón de 27,50 pesetas el pliego, cantidad que subió a 30 pesetas en la segunda ocasión.

Posteriormente, solo volvieron a encontrarse y trabajar juntos en la Cámara Oficial del Libro desde 1930. La nueva entidad reunió en su seno a editores, libreros, encuadernados y demás personal especializado de artes gráficas, para defender sus intereses gremiales.

Fuera de esos entendimientos puntuales, las seis imprentas compitieron en buena lid, incluso por el Boletín Oficial de la Provincia, que la Diputación adjudicó cada año a la oferta más económica. Su presupuesto osciló entre las 5.000 y las 6.000 pesetas, un contrato más que jugoso que daba estabilidad.

Desde su juventud formó parte de la asociación gremial Santa Catalina y luego ocupó cargos directivos durante las décadas de 1920 y 1930 en cuantas entidades e instituciones hubo en esta ciudad, salvo el Liceo Casino

En cuanto a trabajo para instituciones se refiere, Peón imprimió muchos años el Boletín Oficial del Colegio Provincial de Médicos y, al mismo tiempo, se hizo allí con una estupenda clientela individual mediante la elaboración de recetarios y libros de registros de utilidades.

Igualmente realizó algún que otro año el Boletín de Estadística Municipal para el Ayuntamiento de Pontevedra, e imprimió para la Diputación Provincial diversos folletos para la repoblación forestal y la producción agrícola, algunos de ellos firmados por Rafael Areses o Cruz Gallástegui.

Devoto cumplidor del mensaje evangélico “por sus obras los conoceréis”, se granjeó Peón merecida fama de buen tipógrafo a base de seriedad, trabajo y mimo. Pero tuvo igualmente un don especial para las relaciones sociales, que nunca dejó de cultivar y que le aportaron muchas y buenas amistades.

Desde su juventud formó parte de la asociación gremial Santa Catalina y luego ocupó cargos directivos durante las décadas de 1920 y 1930 en cuantas entidades e instituciones hubo en esta ciudad, salvo el Liceo Casino que entonces fue un coto cerrado. En la Sociedad de Socorros Mutuos ejerció de vicesecretario, con Andrés Corbal como presidente; y luego como tesorero, con Alejandro Mon al frente. También estuvo en varias directivas de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, así como en la sociedad Recreo de Artesanos. Y fue socio fundador del Círculo Mercantil. Es decir, que supo estar no pocas veces en el sitio adecuado y en el momento oportuno.

Durante la Guerra Civil su nombre salió en la prensa por aportaciones benéficas y condonaciones de facturas por trabajos diversos. Murió en 1938 a los 67 años. Para entonces ya se había asegurado la continuidad de la imprenta en la persona de su hijo Olegario, cuyo periplo contaremos la próxima semana.

“Seara”, de Herminia Fariña

“Seara” fue el primer poemario que Herminia Fariña Cobián escribió íntegramente en idioma gallego, que imprimió Celestino Peón a mediados de mayo de 1924. Esta obra supuso el espaldarazo definitivo de la joven autora cuando solo tenía 20 años. Dos años antes, Peón también imprimió “Cadencias”, con sus primeros poemas escritos en castellano. El libro elaborado en la casa de sus padres en Simes (Meaño), con el mar de A Lanzada y sus alrededores como marco de inspiración, despertó una considerable expectación, que después se vio plenamente justificada a juzgar por los elogios publicados en toda la prensa gallega. “Seara” recogió “los frutos más sazonados y maduros del claro talento de su bella autora”, según un cronista compostelano rendido a la inspiración de la gentil autora. “Seara” rezumó talento pontevedrés en toda su composición. Luís Pintos Fonseca participó como ilustrador, y a una exquisita portada, sumó diversas viñetas interiores que apuntaron la condición de buen dibujante que mostró con el paso del tiempo. Y destacó el primoroso trabajo realizado por Peón Villar, quien demostró “el perfeccionamiento que alcanzan en la actualidad las artes gráficas en Galicia”, según escribió Bernal de Bonaval en El Compostelano”.

El semanario “Marín”

“Marín, semanario independiente”, fue la primera publicación que, de forma periódica desde principios de 1913, Celestino Peón acogió en su nueva imprenta con los brazos abiertos, nunca mejor dicho. Heredero y continuador de “El Fustazo”, empezó a editarse “Marín” en la imprenta pontevedresa de la Viuda de Landín. Pero a la hora de preparar el número 6, correspondiente al 23 de febrero de aquel año, los obreros exigieron el viernes por la tarde un aumento salarial a cuenta de las horas extraordinarias que empleaban en dicha labor. Al parecer, su petición resultó tan elevada que la propietaria no pudo aceptarla y los trabajadores se declararon en huelga, sabedores de que el semanario no acudiría a su cita habitual. Ante aquel callejón sin salida, los responsables de “Marín” exoneraron de su compromiso a la Viuda de Landín y trasladaron sus escritos a la imprenta de Peón, quien cumplió el objetivo de que el semanario estuviera en la calle el día previsto, no sin un esfuerzo considerable durante el fin de semana. En agradecimiento por su sentido del deber, “Marín” pasó a editarse con carácter permanente en la imprenta de Celestino Peón. Y allí continuó, semana tras semana, hasta el cierre irremediable del semanario dos años después.

La cercanía a la Iglesia

La estrecha cercanía que los Peón mantuvieron y siguen manteniendo con la Iglesia católica, de generación en generación, empezó a fraguarse con el patriarca de la saga. El nombre de Celestino Peón Villar figuró en un escrito de protesta de los abajo firmantes, junto a otros jóvenes bien conocidos y significados, que recogieron los medios más afines. “La juventud católica de Pontevedra -decía el escrito fechado del 13 de octubre de 1894- protesta con toda la energía que su modestia le permite, de la gravísima ofensa inferida por unos ministros de la secta protestante a los sentimientos religiosos de la inmensa mayoría de los españoles”. La consagración por primera vez en España de un obispo protestante (Cabrera) en una capilla de la calle de la Beneficencia de Madrid, provocó una furibunda reacción de la Iglesia católica. Día tras día, se sucedieron las protestas por tamaña “herejía” contra el Gobierno liberal y, particularmente, contra el ministro de Estado, Segismundo Moret, por autorizar aquella celebración. Pontevedra también alzó su voz por iniciativa de Ramiro Vieira Durán, primer firman del escrito reseñado, que junto a Peón respaldaron Fernando Olmedo, Carlos Gastañaduy, Modesto Bará, Faustino Guiance, entre otros.