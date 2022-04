Cuando adaptarse no es posible

El sector de las peluquerías es uno de los que no puede adaptar su consumo de electricidad en función de los tramos horarios más asequibles, ya que sus servicios dependen de la disponibilidad de los clientes para acudir a los salones.

Beatriz Pintos, presidenta de la Asociación de Peluqueros de Pontevedra, que cuenta con alrededor de 80 socios de la provincia y de otros puntos de Galicia, asegura que según la información facilitada por los profesionales las facturas del consumo eléctrico se han incrementado una media del 50% respecto a hace un año.

“Los que pagábamos unos 300 euros de factura de la electricidad ahora estamos superando los 450 euros. Es una subida que, tal y como está todo, no puedes repercutirle al cliente porque sería inviable”, explica.

En las peluquerías lo que más consume son los secadores de mano y las planchas de alisado, pero también los secadores estáticos y los termos eléctricos para el calentamiento del agua, que tienen que estar permanentemente encendidos, como es lógico. Además, en algunos centros enfocados más a la estética, también las máquinas de depilación láser y de bronceado.

“Aún encima, tenemos que sufrir, como le pasará al resto de ciudadanos, que las facturas lleguen unos meses sí y otros no. Al principio, cuando comenzó la subida no llegaban y de golpe te venían unos 4.000 euros”, se lamenta la peluquera. “Así es muy difícil hacer números y calcular precios”.

“Esto está siendo brutal. Nos estamos manteniendo porque es la profesión que nos gusta, pero si no fácil no nos lo están poniendo. Ya no nos pueden dar por más lados”, reconoce. “Nosotros no podemos adaptarnos a las franjas horarias más económicas porque los clientes tienen su vida y su disponibilidad. No le vas a decir a una clienta que te venga a las ocho de la tarde. Además, que los trabajadores también tienen sus horarios”.

Recuperar el IVA reducido

Por otro lado, el sector peluquero lleva años luchando por recuperar el IVA reducido (actualmente en el 10%), ya que en 2012 con el gobierno de Mariano Rajoy pasaron de tributar el 8% al 21%.

“Ahora le pedimos al actual gobierno que igual que se nos consideró un sector esencial durante la pandemia, nos lo tengan en cuenta para esto también”, apunta Beatriz Pintos.