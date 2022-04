El encarecimiento de los suministros ahoga a la hostelería al evitar repercutir en los clientes

Las consecuencias de la pandemia y, sin apenas tiempo para la recuperación tras ésta, de la invasión rusa de Ucrania se están haciendo notar en prácticamente todos los sectores de la sociedad. La inflación alcanza niveles que no se veían en las últimas décadas, disparando el precio de cosas básicas como la alimentación, combustibles y la electricidad. El aumento del precio de las materias primas está también descontrolado desde hace meses y en la hostelería local empiezan a estar ahogados al evitar repercutir esas subidas en sus clientes. Los empresarios se están quedando sin apenas margen de beneficio por la subida del café, el chocolate, el aceite, el azúcar o cereales como el trigo.

“Estamos asustados con el futuro, porque tiene pinta de que esta situación se va a prolongar, si no empeora, y va a ser todo más complicado”, señala Gonzalo Rodríguez, propietario del Club del Café, en la calle Riestra. “Hemos entrado en lo que se conoce como carreras de precios y no sabemos hasta dónde podemos llegar”.

Este empresario pontevedrés relata cómo “empezamos el año con mucho optimismo, el COVID estaba quedando atrás y veíamos que nos acercábamos poco a poco a la normalidad, pero después se complicó la situación”. En la misma línea se expresó el propietario de otra cafetería en la misma calle Riestra, Meu Bakery & Coffee: “El año empezó bastante bien, tenía buena pinta, pero se fue complicando. Se está notando la crisis. La cesta de la compra subió y ya no se nota tanto ambiente a la hora del café como antes”.

Y es que el café es una de las materias primas que más se ha encarecido en los últimos meses. “El café sube diariamente, alcanzando máximos históricos en bolsa”, señala Gonzalo Rodríguez, que en su local cuenta con especialidades de Brasil, México, Colombia o India y apunta que son los de origen africano, de Etiopía o Kenia, por ejemplo, los que más han subido porque en sus países están sufriendo guerras civiles. “El transporte está cada vez más caro. Los cafés de origen llegan a diferentes puertos de España. Después, los proveedores y el súper están subiendo el ticket, los pesticidas que utilizan los caficultores también están subiendo precios... Es una situación insostenible”, lamenta.

Tanto Club del Café como la mayoría de establecimientos pontevedreses están evitando subir precios. “Es imposible repercutirlo en lo que cobramos a los clientes porque tendríamos que estar subiendo los precios todos los días. Estamos aguantando, apostando mucho, porque es un proyecto de vida”, señala Rodríguez, que admite que “no estamos ganando lo que deberíamos, incluso en algunos meses hemos perdido”.

Tampoco está repercutiendo en sus clientes el Meu Bakery & Coffee porque “sería ahogar a la gente aun más. Es la pescadilla que se muerde la cola, porque seguro que mucha gente no podría seguir viniendo si subimos precios. Ya hicimos una pequeña subida en enero para ajustar el IPC, que hacía tres años que no lo hacíamos y éste tocó, pero por ahora vamos a aguantar”.

Desde esta céntrica cafetería lamentan que “hay muchas cosas que subieron demasiado. En nuestro caso lo notamos, sobre todo, con los derivados de la leche, como el queso y el queso crema, y el huevo, que pasó de 1,18 a 1,80 euros y nos dicen que no va a parar ahí”. Por eso, explican que “tenemos el doble de gasto en muchas cosas, especialmente en la electricidad y algunas materias primas”.

La huelga de transportes también se hizo notar en el sector hostelero. En la cafetería Moi Bo, en la calle Michelena, por ejemplo, “hubo un momento en el que no teníamos mercancía. Nosotros trabajamos con leche fresca y muchos productos de proximidad que no tuvieron distribución”, según explica su propietaria.

En cuanto a la inflación, comenta que “en algunas materias primas llevamos tres subidas de precio seguidas, no nos ha quedado más remedio que ajustar precios porque el margen de ganancia se está reduciendo día a día”.

Sobre el futuro, todos coinciden en que no pinta demasiado halagüeño: “No creo que la situación mejore en breve, ni tampoco con el gas y la luz. Mis productos no van a bajar, no sé si subirán más. No queremos sacrificar la calidad de nuestros productos y eso implica un precio”, opinan desde el Moi Bo.