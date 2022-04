O Galegote Rock volve aos bares

O Galegote Rock celebra o seu décimo aniversario recuperando “un festival de verdade, de pé e nos bares”, sinala o concelleiro de Xuventude, Alberto Oubiña, ao que acompañaron na mañá deste venres Marcos Rivas, responsable da Sala Karma, e a Gero Costas, de Producciones Mutantes, na presentación desta nova cita musical que volve tras dous anos de pandemia e unha anterior edición co público en cadeiras.

Música de calidade, feita en galego e dende aquí. É de novo a proposta do Galegote, lembrou a organización, que se desenvolverá os vindeiros días 28, 29 e 30. Haberá unha ducia de actuacións a cargo doutros tantos artistas e grupos repartidas nos locais O Grifón, El Pequeño, O Diaño, Sala Karma, Tábula Rasa e tamén no Campiño de Santa María.

O vindeiro día 28, xoves, actuará Higw Paw ás 20 horas no Grifón e ás 22 en El Pequeño Copa Turbo.

Música de calidade, feita en galego e dende aquí. É de novo a proposta do Galegote que se desenvolverá os vindeiros días 28, 29 e 30 nos locais O Grifón, El Pequeño, O Diaño, Sala Karma, Tábula Rasa e tamén no Campiño de Santa María

Ao día seguinte O Diaño recibirá a Os Silvestres e ás 22 horas subirá ao escenario da Sala Karma Ruxe Ruxe. Éste foi un dos grupos protagonistas da primeira edición do festival, e volve agora nunha edición que recupera especialmente o espírito da xeración Xabarín e que “a música en galego tamén fai nación e identidade”, lembrou Gero Costas, autor do espot que publicita esta nova entrega do Galegote Rock.

Marcos Rivas reivindicou “un gran cartaz, con músicos moi novos” na nova edición do festival “e tamén bandas como Ruxe Ruxe, que leva 30 anos facendo música en galego”. Lembrou que o Galegote “acadou tamén que existan novas bandas” en Galicia e os bares non son sometes espazos “onde se se bebe e se come, tamén son diversión e música. E se pode ser en galego, mellor”.

Deste xeito, nunha edición de volta aos bares o vídeo fíxose dentro dun local de hostalería, “cun croma e foron pasando os protagonistas para decir lembranzas ou o que máis lles apetecía”, explicou Gero Costas a propósito dos "actores" do spot, entre elas caras tan coñecidas como Antón Reixa.

Esta edición reivindica especialmente o espírito da xeración Xabarín e que “a música en galego tamén fai nación e identidade”, lembrou Gero Costas, autor do espot que publicita a nova entrega do Galegote Rock

O Galegote Rock continuará o sábado 30 de abril en Tábula Rasa, onde actuará Moucho a partires das 12.15 horas. Ás 13 horas será a quenda de Eladio y los seres queridos, unha actuación que se celebrará no Campiño ás 13 horas. A sesión de mañá rematará cunha pinchada de Kris K DJ.

A música volverá ao Campiño pola tarde a partires das 17 horas con Xeración Sonica e ás 18.30 actuará no Diaño Zeltia Irevire.

Grampoder porá a banda sonora en El Pequeño a partires das 20 hras, e ás 22 horas a Sala Karma recibirá a Berto, nunha noite que se despedirá cunha pinchada de Carlos Crespo DJ, adicada ao rok en galego dende os 70 á actualidade.