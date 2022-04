O departamento de Memoria Histórica da Deputación reivindicou este venres a loita contra a impunidade dos crimes franquistas. Nas xornadas “Individuas de dudosa moral” reclamouse verdade, xustiza e reparación para as mulleres, para todas as que sufriron o sometemento sistemático aos varóns e a coacción das súas liberdades sociais e sexuais na ditadura.A deputada María Ortega destacou na inauguración a importancia de facer memoria con perspectiva de xénero, tocando as formas máis incómodas da represión padecida polas mulleres galegas “precisamente porque durante anos se empeñaron en que non as lembráramos”.

O departamento de Memoria organizou as xornadas para denunciar “tanto o silencio imposto sobre os diferentes crimes do franquismo como o relato tramposo transmitido pola ditadura e mantido con total impunidade ata os noso días, unha imposición que foi especialmente gravosa para as mulleres”. Manifestou a intención de “liberar ás seguintes xeracións do peso dese silencio e ofrecerlles a posibilidade de coñecer unha visión máis obxectiva da historia, e polo tanto, máis xusta. Cremos que é a nosa obriga. Que é obriga de todas as administracións traballar a reo para acabar coa impunidade dos que mataron, espoliaron, raparon, violaron, afastaron ás mulleres da súa descendencia e converteron o noso país nun cárcere para as nosas avoas”.

A xornada contou coa participación de numerosas expertas en materia de memoria e xénero, como a investigadora María Victoria Martíns, quen falou do ideal de muller franquista sometida aos varóns, destinada ao matrimonio e a procreación, segundo as indicacións da Sección Feminina, que descartaba calquera tipo de pracer sexual e instaba a “frear o fervor” incluso dentro do matrimonio. Falaron tamén Llum Quiñonero e Enriqueta Barranco sobre o Patronato de Protección a la Mujer, unha institución de corrección moral para mulleres na que, segundo denunciaron, se cometeron “crimes’ aínda sen xulgar deixando á igrexa –encargada da súa xestión- impune”.

Xa pola tarde, abordouse o roubo de bebés coa presidenta e a avogada da asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, que falaron das diferentes motivacións polas que se organizaron as desaparicións forzadas das crianzas. Criticaron que aínda hoxe a Proposición de Lei sobre bebés roubados estea paralizada no goberno central, con emendas e valoracións internas que a manteñen bloqueada e que van contra o espírito mesmo da nova lei. Pola súa parte Marga Rodríguez achegou a súa visión como irmá dun bebé roubado.

O último relatorio correu a cargo da activista Nanina Santos, quen subliñou que as relacións de mulleres lesbianas no réxime foron totalmente invisibilizadas por ser a maior transgresión contra o franquismo e os seus valores. Finalmente, proxectouse o documental “Sacar a la Luz. Memoria de las rapadas”, que contou coa presentación dunha das súas directoras, Lola Martín-Consuegra Martín-Fontecha.

Pola súa banda, a concelleira Carme Fouces, que participou na apertura das xornadas, cualificou a programación ofertada pola Deputación de “espectacular e imprescindible”. Salientou que é fundamental que as administracións traballen dende o feminismo coñecendo a bagaxe dos feitos históricos “para comprender o que acontece hoxe, porque quérennos facer entender que as cousas non son como antes, pero a nada que rasquemos aparece un paralelismo inexplicable”, salientou.