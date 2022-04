A concelleira de Servizos Sociais, a socialista Rosa Fernández, fixo entrega do cadro cedido de xeito altruísta polo artista local Faustino Ucha, á persoa gañadora do sorteo solidario organizado para recadar fondos en favor do pobo ucraíno. A través desta iniciativa xuntáronse máis de 1.200 euros, aos que hai que engadir outros 4.000 que o Concello destina a través do seu Fondo de Emerxencia Social.