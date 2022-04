Ejercicio para la salud física (y mental)

Cada 6 de abril se celebra el Día Internacional de la Actividad Física con el fin de concienciar a la población de la importación que tiene para la salud y la mente la práctica de ejercicio, adaptado a cada persona según su edad y sus capacidades. La recomendación para los adultos en general es de 150 a 300 minutos semanales de actividad moderada o de 75 a 150 minutos semanales de actividad intensa. Gimnasios y centros deportivos de Pontevedra celebraron ayer esta fecha, a la que dan sentido cada día con su oferta de servicios, así como el área sanitaria, que organizó caminatas saludables para los usuarios desde sus centros de salud.

Delia Humia, de 71 años, es una de las usuarias del gimnasio Be One de Pontevedra. En la piscina municipal participa en el programa Pool Salus, centrado en el ejercicio moderado con fines terapéuticos. “Llevo ya diez años viniendo y empecé porque realmente le tenía pánico al agua. Comencé aquí y se lo perdí. Ahora vengo dos días por semana y ya me animo incluso a ir a la piscina grande”, explica.

Reconoce que asistir a estas clases dirigidas con monitor especializado “me dan la vida física y mentalmente”. Pero es que, además, también acude a clases de pilates y a la zona de gimnasio.

“Antes de la pandemia incluso íbamos con frecuencia a comer juntos, pero lo paralizamos y ahora todavía no lo hemos recuperado”, añade.

También José Luis Fariñas, de 74 años, asiste con frecuencia a las instalaciones municipales. En su caso, con el programa de natación adaptada, Adapted Swimming. “Hace un par de años que vengo. Es un modo de hacer ejercicio y como padezco tanto de la espalda, al ser en piscina no se me carga con el peso”, afirma. Y aunque sus problemas de cadera y sus dos hernias no han desaparecido por arte de magia, sí que reconoce que “por lo menos no voy a peor”. “Claro que lo recomiendo a todo el mundo”, dice, “porque hacer ejercicio malo nunca es”.

Cayetana Otero Quintana, una de las entrenadoras y monitoras del gimnasio Be One, destaca que este tipo de actividades se basan en el ejercicio físico de carácter terapéutico, por lo que resulta beneficioso para problemas de espalda, artrosis, lumbalgias... “los más comunes entre la población, sea de avanzada edad o no”. Por ello se recomienda acudir dos días por semana. “Muchos complementan estas clases con Aquagym o gimnasia de mantenimiento”, apunta. “También se recomienda practicar bici, elíptica, caminar en cinta...”.

Por lo general, reconoce la monitora, es más frecuente ver en este tipo de clases a mujeres. “No sé por qué pero ellas son más constantes”, indica.

Por otro lado, subraya que ahora están regresando muchos usuarios que todavía no lo habían hecho tras la pandemia del COVID. “Ese parón supuso un retroceso muy grande para muchas personas. Eran mayores que llevaban años viniendo y que aún se están incorporando ahora”, declara.

“El ejercicio físico no solo es bueno para sus cuerpos, sino también a nivel social, porque aquí conocen gente y socializan. Al final se forman grupos y muchos de ellos ya casi son como de la familia para nosotros, porque llevamos años viéndolos”, dice con cariño.