La Concellería de Deportes e Saúde de Pontevedra organizó hoy en la terraza de El Cafetín un almuerzo saludable, con motivo del Día Mundial de Salud, en el que participaron representantes de varias asociaciones y colectivos de distintos ámbitos de la ciudad que formarán parte de la III Feira da Saúde y el Benestar PonteSán, dos eventos municipales cuya organización se encuentra ya en la recta final.

Entre los invitados estuvieron emisarios de la Asociación Galega contra as Enfermidades Neuromusculares (Asem Galicia), la Asociación de Celíacos, la Asociación Socio Sanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais (Asseii), Lía Brea (Danza & Movimiento), Fútbol a Pé, Cruz Vermella, la Asociación de Petanca, el Club Taekwondo Taekanart, la Asociación para a Loita Contra as Enfermidades de Ril (Alcer Pontevedra), Down Pontevedra Xuntos, la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes (Anedia), la Liga Reumatolóxica Galega, la Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra (Asearpo), Amencer-Aspace y la Asociación de Diagnosticados de Cancro de Mama e Xinecolóxico (Adicam).

Tino Fernández, teniente de alcalde de la ciudad, aseguró que el paso de la pandemia "nos trajo muchas cosas malas, como la tristeza, la ansiedad y la depresión" y que su concellería tiene "una fijación especial con la salud mental". Será un aspecto que se abordará en ambos eventos.

"Uno de los objetivos de esta III Feira da Saúde va a ser hacer cosas para vernos, para sentirnos bien, para echar unas risas, socializar y empatizar", contextualizó.