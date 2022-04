La Audiencia da carpetazo a la investigación por falsedad a dos cofradías de la ría al no ver delito

Una investigación que hizo correr ríos de tinta sobre supuestas irregularidades en las agrupaciones de mariscadores de las cofradías de San Telmo y Lourizán queda en nada, archivada de forma definitiva, tras un auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el que se recoge claramente que durante dos años de investigación no se pudo apreciar ningún tipo de delito en el comportamiento de los directivos y mariscadores de estas agrupaciones.

La querella de la Fiscalía se daba a conocer a finales del mes de enero de 2019. Se presentó ante el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra y se apoyaba en un informe del Seprona de la Guardia Civil en el que se cuestionaba el sistema de vales realizados para el posterior cobro de las cantidades de marisco recolectadas que pasaban por el punto de control. Entre otras cuestiones, la Guardia Civil calculaba que se podía haber aprovechado este sistema de vales para disponer de un exceso de capturas por encima de las permitidas que se llegó a valorar en unos dos millones de euros entre ambos pósitos. Era la diferencia entre el marisco que llegaba al punto de control y el que se vendía en lonja.

También se discutía la entrega de vales a personas que no iban al mar porque les correspondía realizar el trabajo asignado en el punto de control.

El juzgado de instrucción aceptó a trámite la querella de la Fiscalía y abrió la instrucción del caso que incluyó a un total de 20 personas investigadas y múltiples diligencias, entre ellas las declaraciones de distintos funcionarios de la Xunta que acabaron por llevar esta imputación inicial del Ministerio Público hacia la nada. Primero con la solicitud de archivo provisional por parte de la propia Fiscalía y después con la declaración del archivo “provisional” de las actuaciones por el propio juzgado. Decisiones que, sin embargo, no tuvieron la trascendencia mediática que sí tuvo la querella inicial del fiscal.

Los investigados consideraban que la instrucción había dejado claro que se trató de una acusación “arbitraria” y reclamaron a la Audiencia Provincial que el archivo de las actuaciones no debía ser solo “provisional”, sino definitivo

No obstante, este archivo “provisional” tampoco convenció a los 20 investigados inicialmente por esta causa. Consideraban que la instrucción había dejado claro que se trató de una acusación “arbitraria” y reclamaron ante la Audiencia Provincial de Pontevedra que el archivo de las actuaciones no debía ser solo “provisional”, sino definitivo. La Audiencia Provincial explica que el propio fiscal reconoce que el archivo provisional supondría “mantener el proceso en situación de quiescencia o latencia”, algo que no convencía a los investigados ante una investigación en la que quedaba clara “la falta de relevancia penal de los hechos”.

Descartan todos los delitos que se investigaban, desde falsedad documental a marisqueo ilegal o administración desleal

Así lo entiende la Audiencia Provincial de Pontevedra, que vuelve a incidir en que se “descarta la existencia del delito de falsedad documental” que se venía investigando, así como cualquier otro, como el de marisqueo ilegal o administración desleal y declara el archivo definitivo (no provisional, como hasta ahora) en un auto del pasado 31 de marzo.

Las declaraciones en la causa de los técnicos de la Consellería do Mar de la Xunta avalaron la entrega de vales a las personas que forman parte del punto de control como un acuerdo entre las propias Cofradías para compensar (con cargo al volumen total de capturas autorizado) precisamente el trabajo de estas personas en el punto de control, algo que les impide apañar marisco. Compensaciones siempre realizadas dentro del cupo permitido. Además, se reconocen estos vales con “un mero documento de consumo interno de cada cofradía que puede existir o no en función de su normativa”.

Merma de agua

Fuentes conocedoras del caso explican que otra de las cuestiones que quedaron clara con la declaración de los expertos en sede judicial es la diferencia de peso entre el marisco que pasaba por el punto de control y el que se subasta en lonja que puede deberse a efectos como la deshidratación del producto o la merma de agua.