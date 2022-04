“La idea de que no hubo oposición militar ni popular al golpe de Franco no es cierta”

El Pazo Provincial será escenario esta tarde de la presentación del libro “Os anos do silencio. Represión e resistencia na provincia de Pontevedra (1939-1951) del historiador y escritor pontevedrés Xosé Álvarez Castro, al que acompañarán en el debut la diputada de Memoria Histórica, María Ortega, el director de la editorial Xerais, Fran Alonso, y María Lores, nieta de un represaliado.

–Esta obra completa sus trabajos de investigación para su primer libro, “Pontevedra nos anos do medo” ¿qué ha querido abordar en este segundo trabajo sobre la represión?

–Este segundo trabajo lo que hace es ampliar el foco de lo que aparecía en el primer libro. Se amplía tanto geográficamente, porque en este caso no se circunscribe solo a la comarca de Pontevedra sino que abarca toda la provincia pontevedresa, y además por el tiempo, ya que el primero al periodo entre 1936 y 1939, es decir el periodo correspondiente a la guerra, y en este se alarga hasta principios d el década de los cincuenta.

–¿Hasta cuándo se ejerció la represión?

–La represión se ejerció a lo largo de todo el régimen franquista, hasta que no acabó el régimen no finalizó la represión, lo que ocurre es que se moduló a lo largo del tiempo. Es decir, no podemos hablar en los mismos términos de la represión de los años correspondientes a la guerra o correspondientes al primer franquismo, los años cuarenta, que de la que sucedió en la década de los cincuenta o ya en los últimos años de los setenta. El régimen iba modulando la represión de acuerdo con sus intereses internos y también con la imagen que quería ofrecer en el exterior.

–¿Fue un sistema organizado?

–Si, totalmente. La represión fue organizada, sistemática y dirigida desde la administración. Eso está claro.

–La peor parte se la llevaron los activistas republicanos, pero en esta obra también profundiza en la represión a otros colectivos…

–Claro, porque la represión fue global. La represión no solo se centra en lo que podríamos considerar desafectos del régimen por su apoyo a las ideas republicanas, sino que hasta llega a actuar contra personas del espectro derechista, podríamos llamarlo así, pero que no estaban en la dinámica del régimen. Entonces tiene evidentemente unas dianas que son más importantes que otras, su foco de atención está en el movimiento obrero, sindical, en organizaciones políticas… Pero también va a afectar a otros muchos, por ejemplo fuertemente a las mujeres, no solo con la represión directa en sí sino también la represión indirecta, en la medida en que van a perder una serie de derechos que estaban adquiriendo en tiempos de la II República. Era un avance tímido pero ya eran pasos adelante, y la mujer deja de tener esa visibilidad pública que empezaba a tener para defender el modelo franquista de la mujer relegada al ámbito privado, al ámbito de los cuidados familiares.

–¿La resistencia tenía alguna posibilidad?

–La resistencia al régimen empieza desde los primeros momentos, es una de las cosas que pretendo demostrar en el libro. Esa idea de que la gente fue partidaria de la sublevación, que parece que no hubo oposición ni de tipo militar ni popular al golpe, no es cierta. Evidentemente el terror que se impone en los primeros momentos hace que la población quede atemorizada y esos episodios de resistencia son mínimos, pero a lo largo del tiempo van creciendo. Pero es que también, y aparece en la obra con varios casos ejemplificados, desde el propio Ejército hubo oposición. No todo el Ejército en la provincia de Pontevedra, y ya no digamos en Galicia, se suma al golpe. Por ejemplo en Galicia los principales jefes del Ejército y de la Marina son fusilados por oponerse al golpe militar.

–¿Cómo fue la respuesta de los militares en Pontevedra?

–En esta provincia hay militares como Juan Rico, de la Guardia de Asalto, que son fusilados por oponerse. Se juzga y se condena a los dos tenientes que seguían en el mando a Juan Rico y que estaban en Vigo en aquel momento a cargo de la Policía Armada. Los dos son condenados a penas de cárcel. El capitán Rogelio Bugallo, de Ingenieros, que estaba destinado en Madrid pero en ese momento estaba de vacaciones en Pontevedra, pertenecía a una familia muy conocida de Lérez, se niega a presentarse y dice que él no apoya a tropas insurrectas. Y como esos otros muchos casos que documentamos ahí.

–¿Hubo oposición popular?

–También la hubo. Fue, claro, más dispersa en los primeros momentos hasta que empieza a organizarse una oposición política y una oposición armada, que también existió con importancia en la provincia.