Los fondos europeos harán de la gran vía verde de las Rías Baixas una realidad

La creación de una gran vía verde de uso peatonal y ciclista que conecte Vigo, Pontevedra y Vilagarcía (y que se amplíe incluso hasta A Guarda) está más cerca de ser una realidad. Así lo explican desde el Concello de Pontevedra, concretamente su concejal Iván Puentes, y Quique Pérez, del colectivo “Pedaladas”, quienes llevan luchando años por la consecución de este importante proyecto. Una iniciativa de la que destacan su gran valor no solo como alternativa de movilidad sostenible sino como generadora de actividad económica desde el punto de vista turístico.

La reunión celebrada entre el Concello y Pedaladas en los últimos días deja como resumen que la asignación de fondos europeos de los programas Edusi y Next Generation permiten dar ya por hecho que habrá vía verde en el tramo entre Barro y Pontevedra (de tal forma que conectará con la ya existente entre Portela y Vilagarcía, uniendo así la segunda y tercera ciudad de la provincia por población). Según confirmó Puentes, el proyecto que permitirá dar entrada en la vía verde en la ciudad a través del viejo puente sobre el Lérez en Monte Porreiro es el más avanzado. Como ya se conoce, se invertirán 200.000 euros en convertirlo en una vía ciclista y peatonal que enlace el río con la estación de ferrocarril y, a través del túnel y el puente, con la zona de Médico Ballina y desde allí a la Xunqueira de Alba. Un proyecto que incluye la posibilidad de instalar algún proyecto de restauración (se piensa en un antiguo vagón ferroviario) o un ascensor o rampas para facilitar algunas de las conexiones.

Los fondos Edusi permitirán recuperar el viejo puente del ferrocarril sobre el Lérez que se quiere conectar con la Xunqueira de Alba y desde la playa fluvial a la estación: se destinarán 200.000 euros

“Este es un proyecto que ya está en contratación”; indica Puentes, “y que por motivos de justificación de la subvención deberá ser licitado en las próximas semanas y estar en marcha este mismo año”.

La segunda parte de este itinerario entre Barro y Pontevedra deberá conectar la vía verde que ahora finaliza cerca de la Azucarera de Portas y la Xunqueira de Alba. En este caso, Puentes informó a Pedaladas de que el Adif ha dado el visto bueno al trazado propuesto por el colectivo ciclista. Asume dicho recorrido salvo “ligeras modificaciones”. Realmente retoques mínimos que no afectan casi a la propuesta del colectivo pontevedrés. En este caso, el Adif cuenta ya con unos 800.000 euros más en fondos (en este caso de las ayudas Next Generation) para la adecuación del recorrido elegido a los estándares de las vías verdes españolas ya existentes, en cuando a pavimento, elementos para restringir el acceso únicamente a ciclistas y peatones, así como su señalización, según confirmaron Puentes y Quique Pérez.

El diseño del corredor Atlántico ferroviario que perfila la Unión Europea permitirá definir si el tramo antiguo entre Pontevedra y Arcade se desafecta o no

Donde sigue habiendo más complicaciones es en el tramo entre Pontevedra y Arcade. El problema sigue siendo la resistencia de Renfe a desafectar la vieja vía del ferrocarril que lleva años sin usarse e invadida por la maleza. No obstante, la incertidumbre sobre el futuro de estas viejas vías del tren tiene fecha de caducidad a lo largo del próximo año. Renfe siempre quiso mantener el control sobre este tramo de vía en desuso por si la frecuencia del transporte de viajeros en el Eje Atlántico obligaba a recuperar este tramo para el transporte de mercancías. Algo que no parece probable. La Unión Europea está diseñando ahora mismo el trazado del corredor Atlántico Ferroviario de Mercancías, una estrategia que deberá estar definida en un año y en la que se recogerá si este tramo, finalmente, sigue siendo útil o no como infraestructura ferroviaria. “Nosotros creemos que va a ser que no”, explica Iván Puentes, por lo que “nuestra apuesta sigue siendo la de recuperar la vieja vía en desuso para esta vía verde”. No solo sería una “vía verde de verdad, es decir, la recuperación de una antigua línea de ferrocarril para convertirla en senda cicloturista”, explica el concejal socialista, sino que “además cuenta con un alto valor paisajístico y ambiental”, que permitiría conectar con otras zonas de gran interés como las Salinas de Ulló.

“Plan B” si no se desafecta

¿Qué ocurriría si finalmente Renfe no desafecta este tramo? Desde Pedaladas explican que el proyecto de una gran vía verde que conecte Vilagarcía, Pontevedra y Vigo podría salir adelante igualmente puesto que cuentan en la recámara con otras dos alternativas de trazado: “Sería una pena, porque no serían tan bonitas paisajísticamente como la antigua vía del tren, pero permitirían dar continuidad a este gran sueño de contar en la provincia con uno de los itinerarios cicloturistas más largos de España”, explicó Pérez.

Una de ellas incluye la adecuación de las vías de servicio de la AP-9 y la segunda aprovecharía también zonas de servicio de la antigua línea del ferrocarril que Renfe se muestra tan reacia a desafectar. Las dos son alternativas en segundo plano dado que “nosotros insistimos en que están muy por debajo del valor paisajístico y el atractivo turístico que ofrece el antiguo recorrido del tren”, explicó Quique Pérez.

El proyecto cuenta ya con apoyo de fondos europeos y la implicación de los concellos y la Diputación. Pedaladas espera que la Xunta también sume esfuerzos.