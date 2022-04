El Lérez cumple dos meses de prealerta por sequía con la mitad de lluvias de lo habitual

Augas de Galicia decretó el pasado 7 de febrero la prealerta por sequía en buena parte de la cuenca Galicia-Costa, incluido el río Lérez y desde entonces la situación no parece haber mejorado. Aunque el caudal del río no está peor que en la misma época de años anteriores (alrededor de 14 metros cúbicos por segundo, cuando en 2021 eran 13 y en 2019 se bajó a diez) el dato más preocupante es el relativo a la escasez de precipitaciones. En los tres primeros meses del año, Meteogalicia ha recogido apenas 231 litros por metro cuadrado en la estación de Campolongo: 79 en enero, 41 en febrero y 111 en marzo, mientras que en estos primeros cuatro días de abril todavía no ha llovido en Pontevedra.

Es menos de la mitad de la media de este primer trimestre en los últimos cinco años, que se sitúa en más de 450 litros. En 2021 fueron 508 entre enero y marzo, otros 397 en 2020, unos 365 en 2019 y 513 en 2018. Esto significa que en lo que va de año apenas se ha recogido una media de 2,5 litros por metro cuadrado cada día, cuando fueron casi seis hace un año. Augas de Galicia evalúa periódicamente el estado de la cuenca y el caudal de los ríos y por el momento se mantiene la preocupación que llevó hace dos meses a decretar la prealerta, el segundo de los cuatro grados de advertencia. Los siguientes son los de alerta y emergencia. El caudal del Lérez parece soportar con cierta resistencia esta falta de precipitaciones, pero el embalse del Pontillón, principal “almacén” de agua para posibles época de sequía, se encuentra al 83% de ocupación, lejos del 95% de hace un año o el 100% de 2020. La presa del Umia está muy poco por encima de la mitad de su capacidad total y la de O Con, en Vilagarcía, no llega al 40% a estas alturas del año.