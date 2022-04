Jornadas caóticas por la falta de médicos en Urgencias, Primaria y especialidades

Jornadas caóticas en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés por la falta de médicos, tanto en las Urgencias extrahospitalarias, como en Atención Primaria y diferentes especialidades. El fin de semana fue especialmente duro para los puntos de atención continuada, PAC, en los que hubo problemas en al menos seis de ellos.

En el de A Parda, en Pontevedra, se repitieron las largas esperas por parte de los pacientes, mientras que en el de Caldas hubo momentos en los que no había ningún facultativo atendiendo, como a las tres de la tarde del sábado.

Pero la semana no ha comenzado mejor. En algunos servicios de especialidades, como el de Ginecología del Hospital Provincial, ayer el personal de cita previa llamó a las pacientes para comunicarles que tenían consulta telefónica ese día que no esperasen la llamada pertinente porque no había médicos que les pudiesen atender.

Aunque, sin duda, uno de los que peor está llevando la situación es el centro de salud de Anafáns, en San Salvador de Poio. La falta de médicos se prolonga desde hace meses. Conseguir una cita en un día concreto por alguna necesidad como una baja o una alta laboral es una misión imposible. Ayer mismo, algunas de las concertadas con jornadas de antelación para las dos próximas semanas fueron cambiadas automáticamente y los propios pacientes así lo pueden comprobar a través de la aplicación Sergas Móbil.

Las cosas no están mejor en uno de los centros de salud de referencia del área sanitaria, el Virgen Peregrina. La falta de facultativos en este caso está provocando que las citas con el médico de cabecera, salvo urgencias, se estén dando a más de dos semanas vista.

Por otro lado, hoy está previsto que se inicie la huelga de los trabajadores de ambulancias de servicio programado del área sanitaria. Habrá paro los días 5, 7, 19 y 21 de abril. La CIG denuncia “graves incumplimientos” del pliego del concurso por parte de la empresa y culpa a la gerencia del CHOP por no intervenir. La Consellería de Sanidade publicó ayer en el DOG que deben ser 24 los vehículos disponibles en servicio mínimo.