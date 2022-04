Xeración Sónica continúa a demostrar que “a mocidade pontevedresa segue levando a música nas veas”, en palabras do concelleiro de Xuventude, Alberto Oubiña, que encabezou onte a preesntación do Volume 3. É o terceiro disco deste programa que promove o talento local entre os mozos, acompañados polos responsábeis e monitores, pero “que pronto poderán facelo pola súa conta, na procura de novas metas ou horizontes”.

Os profesores musicais e responsábeis do programa, Gonzalo Maceira e Violeta Mosquera, presentaron o recopilatorio X-Sónica, Vol. 3, que xa está disponíbel nas plataformas dixitais como Spotify o Apple Music. O novo recopilatorio é un resumo práctico do traballo realizado na terceira edición do programa municipal, está conformado por 12 cancións “de catro agrupacións diferentes e diversas, coa lingua galega como base nas súas líricas”.

A cuarta edición de “Xeración Sónica”, pola súa banda, xa está en marcha desde o último trimestre do ano pasado.

Oubiña lembrou que nos últimos anos as bandas que formaron parte de Xeración Sónica puideron participar e darse a coñecer en outros proxectos coma Sétima Feira, A Pé de Rúa, Surfin g the Lérez ou o festival Galegote Rock.

A nova edición de Galegote Rock xa está programada para a derradeira fin de semana deste mes e de novo “Xeración Sónica” terá un papel protagonista.