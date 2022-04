La Brilat, lista para dar el relevo a sus propios compañeros en Mali

La Brilat está lista para acometer su tercera misión internacional en menos de un año. Con dos de sus contingentes todavía desplegados en Irak y Mali, un tercero acaba de recibir estos días la certificación para dar el relevo en la misión a sus propios compañeros en el país africano.

Una evaluación que han superado en los últimos días con la ejecución del Ejercicio Inteval, unas maniobras en las que las fuerzas que van a ser desplegadas a partir de mayo en el Sahel se han entrenado para integrar y cohesionar a las distintas unidades que formarán parte de esta misión EUTM Mali XX. Las maniobras se realizaron en el campo de Renedo, en Valladolid.

El Grupo Táctico Santiago de la Brigada, con base en Santovenia de Pisuerga, el que integrará el núcleo duro de la misión, junto a unidades del acuartelamiento pontevedrés

Cabe recordar que, en esta ocasión, será el Grupo Táctico Santiago de la Brigada, con base en Santovenia de Pisuerga, el que integrará el núcleo duro de la misión, aunque lo hará contando con apoyos, como siempre, de unidades especializadas del resto de las bases de la Brigada Galicia, entre ellas, varias del acuartelamiento pontevedrés. Zapadores, Logística, Cuartel General, entre otros, se integran en esta fuerza que se desplegará en Mali a partir del mes de mayo. Allí instruirán al ejército local para ayudarles a frenar el avance de los grupos yihadistas en esta zona tan próxima a España.

Este contingente dará el relevo a sus compañeros de la EUTM Mali XIX, también compuesta por militares de la Brilat, en su mayor parte del Regimiento Príncipe con base en Siero, pero también con gran número de fuerzas con destino en Figueirido. Los militares desplegados en Irak también finalizarán su misión por esas mismas fechas.

Cabe recordar que la Brigada Galicia VI compagina su instrucción diaria y estos tres despliegues internacionales con otra importante misión en la que está involucrada desde hace tres años: Formar parte de la Brigada de Intervención Rápida de la OTAN o VJTF Very High Readiness Joint Task Force, por sus siglas en inglés.

Brigada de la OTAN

Durante 2020, efectivos del Batallón Zamora se prepararon y adiestraron para formar parte de unidad de respuesta inmediata de la Alianza, creada en 2014, bajo el mando de la Brilat, precisamente ante el aumento de la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania. En 2021 estuvo activada en primera línea de respuesta (stand by) y este tercer y último año se encuentra en segunda línea de la parrilla de salida en caso de movilización (en situación de stand down) pero todavía a la espera de que pudieran ser requeridos por la OTAN: Unos ochocientos militares y cerca de 150 vehículos de la Brilat podrían ser proyectados en cinco días a cualquier punto de conflicto una vez que sea activada esta VJTF, aunque desde la base General Morillo y, pese a la invasión en Ucrania, por ahora no han recibido ningún tipo de orden. “No hay novedades, pero nosotros seguimos trabajando y preparados con ese plazo de un despliegue en cinco días si somos requeridos y la unidad que forma parte de la VJTF está preparada para ello”.