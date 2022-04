El aluminio y los piensos doblan su precio en un año, pero el suministro sigue garantizado

La subida de precios afecta no solo a la tan temida factura de la electricidad y a los combustibles, sino que hay sectores que sufren desde hace más de un año escaladas importantes que condicionan la producción o las ventas. Son los relativos a materiales fundamentales en la construcción, como el aluminio, o a la alimentación, como los piensos, elaborados básicamente con cereales importados. Tanto uno como otros han duplicado sus precios en el último año. Por el momento el suministro está garantizado y no hay problema en este sentido, pero tanto empresas como clientes sufren este alza a nivel económico.

“La escalada de precios es continua. Una o dos veces al mes hay subida, pero es algo que ya viene desde mediados del año pasado”, explica Ángel Fernández, de Aluminios Montecelo, que informa de que “en enero de 2021 el precio medio del kilo de aluminio no llegaba a los tres euros, mientras que ahora supera los siete euros; es bastante más que el doble”.

El principal problema que sufren las empresas de este tipo, que trabajan en carpintería de aluminio, es que no son capaces de dar un presupuesto a sus clientes a más de diez días vista. “Y eso ya tirando por lo largo”, recalca Fernández.

“Nosotros compramos a las fábricas de extrusión de aluminio, como Indalsu, Extrugasa, Exlabesa, Cortizo... que nos facilitan el aluminio de importación, normalmente de China o de Rusia”, añade.

El material es diferente en función del uso y de la aleación, de ahí que no sea igual el que se utiliza para carpintería como el que se usa en la fabricación del cárter del motor de un coche.

Por el momento no hay problema para conseguir material. José Benito Tenorio, de Aluminios J.B. Tenorio, una empresa de carácter familiar, explica que “ese no es el problema; aluminio hay, pero la cuestión es a qué precio”.

“Trabajamos con aluminio, acero inoxidable, PVC... Afortunadamente no hemos parado por falta de material”, celebra. Sin embargo, también él acusa el problema que supone la dificultad de poder ofrecer presupuestos a “largo plazo”, entendiendo esto por más de cuatro días. “Ahora cerrar algo a más de diez días es totalmente imposible, tanto a nivel de particulares como a las empresas constructoras, ya que trabajamos con ambos tipos de clientes”, resume.

Y pone un ejemplo muy claro: “Un ventanal de cerramiento exterior que ahora puede costar unos 8.000 euros, hace un año hubiera costado por lo menos un 30 por ciento menos”.

“Hay un problema muy grande para todos en este sentido”, reconoce, por su parte, Iago Barbeito, director de Marketing de Pontevedresa Group y nieto del fundador de la primigenia Cristalería Pontevedresa. Recuerda que la fabricación del aluminio está ligada al precio de venta de la energía y, de hecho, el sector de transformación del aluminio ya ha pedido en varias ocasiones este año medidas “inmediatas” ante los precios “desbocados” de la energía. “Se han registrado subidas de hasta el 300% desde el año pasado y es muy difícil dar presupuestos de este modo”.

“Este recargo energético complica mucho la situación y genera inestabilidad. No es culpa de las empresas extrugadoras, que compran al mercado internacional. Cuando llegamos a puntos así una buena pregunta sería si fue buena decisión vender Alcoa, o mejor dicho, si lo fue privatizarla”, apunta.

Hoy por hoy, el 70% del aluminio primario llega desde Asia, especialmente de China y Malasia. Pero también de países como Ucrania, en pleno proceso bélico tras la invasión de Rusia, o de Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

“Cuando un país corta un suministro, como ocurre ahora, eso afecta directamente al precio, porque es un índice cotizado”, matiza Barbeito. “Una gran parte del aluminio primario está deslocalizado. Sin embargo, hay aleaciones muy buenas que vienen de fábricas alemanas”.

Pontevedresa Group trabaja con este material integrándolo en otro tipo de productos, como barandillas con perfil metálico u hojas de vidrio plegado.

Otra de las empresas afectadas por el precio del aluminio es la pontevedresa SETGA, que lo utiliza en la fabricación de luminarias de alumbrado tanto interior como exterior.

Alimento para animales

Y del aluminio a los piensos. El precio de los alimentos para animales se ha encarecido notablemente en los últimos meses, sobre todo por los efectos de la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania. Pero tampoco en este caso parece peligrar el abastecimiento.

Fernando Almón, de A Granxa 1983, subraya que “el problema es que los cereales llegan, sobre todo, de estos dos países”. “La guerra está afectando y se nota mucho”, reconoce.

El vendedor augura que hasta dentro de tres o cuatro meses el precio de los piensos estará al alza, que ya duplicaron en algunos casos.

“La clave es que puedan empezar a llegar también desde otros países”, aclara respecto a la decisión del gobierno español de flexibilizar temporalmente las reglas fitosanitarias para importar maíz para alimentación animal de Argentina y Brasil, ante los riesgos de desabastecimiento por la guerra en Ucrania. El sector también contempla la posibilidad de que se incluya a otros países como Canadá o Estados Unidos.

“En realidad, el tema del precio de los combustibles también lo está complicando todo. Nos espera un año muy difícil”, manifiesta. En todo caso, no se muestra preocupado en cuanto al suministro de producto: “Los que me venden me garantizan que no habrá problema en ese sentido”.

Por su parte, Glaucia Ares, de Cereales Galicia, también confirma que “el suministro estará garantizado”. “Los precios comenzaron a subir en septiembre u octubre del año pasado, más o menos, y desde entonces se puede decir que se han duplicado perfectamente”.