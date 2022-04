El visto bueno por parte de la Xunta al proyecto presentado por ADIF para eliminar los pasos a nivel ilegales en Placeres ha causado “indignación” en el Concello de Pontevedra que esperaba una posición más beligerante por parte de la administración autonómica hacia una obra que “partirá la parroquia en dos”. Cabe recordar que ADIF plantea la supresión de los pasos a nivel encajonando el paso del tren por la plaza y creando dos pasos subterráneos para vehículos y peatones como forma para comunicar ambos lados de la vía. “Van a enterrar a los vecinos”; explicó hoy el concejal Alberto Oubiña.

Oubiña indicó que el Concello apoya “el sentir general de los vecinos” y que es que la solución propuesta para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Supremo para eliminar los pasos a nivel ilegales va a suponer “lo contrario a lo que buscaba” el fallo judicial y empeorará la situación de los vecinos y el disfrute de la plaza. “Va en contra del sentido de la sentencia”.

La postura “histórica” que seguirá defendiendo el Concello es la de que el trazado del tren vaya por fuera de la plaza o, como mucho, la del “soterramiento de la línea del ferrocarril”. Lo que no se puede es “soterrar a las personas”. Alberto Oubiña explica que el Concello esperará a la respuesta de las alegaciones planteadas por el Concello ante ADIF para analizar los siguientes pasos a dar para frenar el proyecto, pero no entiende que la Xunta haya dado el visto bueno a un plan “que no garantiza la seguridad ni de los vecinos, ni de los trabajadores ni de las personas que estudian” del otro lado de la plaza. "Es el asesinato" del barrio de Placeres, sentenció, "encajonado por la PO-11, Ence, la depuradora y ahora el ADIF"