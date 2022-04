Tras una larga carrera en la sanidad pública, Manuel Cruces continúa consultando en su clínica de Dermatología mientras bate récords como triatleta sénior. “A esta tierna edad”, responde mediante correo electrónico, “lo más importante es la recuperación, se entrena mucho menos y no todos los días necesariamente hay que descansar. Entrenamiento más descanso es igual a forma. Forma más ilusión es igual a éxito. En las horas de consulta, descanso físicamente, aunque mentalmente estoy muy ocupado; soy un dermatólogo de referencia y los pacientes que veo son complicados. Tengo que “meterle cabeza” y en esos momentos no pienso en el triatlón”.

–Ha participado recientemente en un encuentro convocado por la Sociedade Galega de Xerontoloxía sobre envejecimiento ¿hay trucos para cumplir años con salud?

–No hay trucos para cumplir años con salud, quizá seguir las sensaciones del cuerpo sin extralimitarse. Controlar el cuerpo con la cabeza, y también viceversa. Poner de acuerdo ambas cosas. Que a veces es complicado. “Le perdono el daño que me hace, por el bien que sabe”, no es la mejor opción, pero a veces es lo que se hace.

–¿Cuál es la principal recomendación que daría para encarar un envejecimiento saludable?

–Para encarar un envejecimiento saludable lo mejor es tratar de morir joven; lo más tarde posible, buscar una pareja mucho más joven y no me refiero a la edad cronológica solamente. Chaplin le llevaba 34 años a Oona Oneil, tuvieron ocho hijos y vivieron juntos más de 30 años hasta la muerte de Chaplin a los 88 años. Aunque también es verdad que le costó encontrar a esta mujer, hija de un Premio Nobel, pero lo hizo después de tres matrimonios muy cortos. Otra opción es vivir solo y no sentirse solo, porque el que vive solo, y se siente solo, es que está mal acompañado, no sé si me explico.

–Le he leído que la mitad del secreto para mejorar con la edad es la actitud ¿Cómo debemos cultivarla?

–Digamos que un 50 % es genético, pero luego están las circunstancias y la actitud, efectivamente la actitud es importante. A mi modo de ver, uno tiene que autoconocerse para poder reírse de sí mismo, a mí nunca me falta diversión, hay que sentirse “encantado de haberse conocido”. Mis soliloquios a veces son muy simpáticos.

–Es usted pentacampeón mundial de triatlón ¿cómo se interesó por este deporte?

–Soy campeón del mundo de triatlón de Larga Distancia (4000 metros nadando, 120 km de bicicleta y 33 km corriendo, en el año 2019). Era un poco más joven: “solo” tenía 76 años. Eso fue el domingo. El jueves anterior hice Subcampeón mundial de Aquatlón. Ambas cosas un poco por” casualidad”. Como dicen algunos: “que suerte tienes” … Y tienen razón. Si la salud me lo permite, intentare competir en el mundial en el 2024. Entraré en la categoría de más de 80 años. …Y ahí son todos muy viejos, y yo espero seguir siendo solamente más mayor, no viejo. No soy pues pentacampeón del mundo, solo Campeón una vez. Pentacampeón, sí soy de España, unas cuantas veces en diferentes distancias y modalidades. ¿Que como me interese por este deporte? Por circunstancias personales. Tenía mucho estrés y decidí, hace más de 40 años, que debería “poner la cabeza a monte”, y busque algo que me hiciera feliz y me obligara a tener la cabeza “en otro lado”.Como el triatlón es un deporte con sensaciones infantiles, enseguida me enganche: nadar, bicicleta y correr, son sensaciones que te hacen volver a la infancia. Afortunadamente esto me convirtió en un niño de 78 años… (y que dure). Me paso muchas horas paseando por el anchuroso mundo de lo intranscendente, en el que me siento muy feliz.

–Más del 25% de la población gallega es mayor de 65 años y el porcentaje aumentará en los próximos años. ¿Podemos incidir en nuestro envejecimiento, prepararnos para ello? Ha afirmado que son imprescindibles programas que fomenten la práctica deportiva entre los gallegos mayores…

–Efectivamente más del 25% de la población gallega tiene más de 65 años y sí, he afirmado más de una vez que deberían organizarse pruebas deportivas para esa edad, y hacer algún tipo de competición para cada año de nacimiento, por ejemplo: Campeón del 1941, del 1942, del 1943 y así sucesivamente. Aquí en Galicia no se nos tiene en cuenta deportivamente, …y, bueno, para casi nada. No estaría mal hacer un partido político para mayores-somos muchos-ganaríamos “democráticamente” seguro. Incluso en términos prácticos, para la sociedad, es más económico un mayor en buena forma y con salud, que uno débil y enfermo.