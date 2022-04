“Me apena que nadie siga con esto”

La nostalgia se apodera de Josefa González al recordar las más de tres décadas de su vida que le ha dedicado al negocio de las máquinas de costura, en la tienda Singer de Pontevedra que cerró sus puertas tras su jubilación. “Siento un poco de todo. Te da pena porque no se queda nadie con esto. Si se quedara alguien con esto pues te llevas más ilusión. Por otro lado, tranquilidad, porque son muchos años trabajando y ya una se merece un descansito”, explica.

En ese tiempo, más de 38 años, por las ventanas de su comercio ha visto cómo se ha transformado su calle, la Rúa Virxe do Camiño, de forma impresionante. “Vi pasar de todo aquí. Esta era una calle pobre cuando yo vine aquí, estrechita, llena de coches, muy oscura. Pero claro, en aquel momento, era donde era más barato el alquiler”, recuerda.

Del sitio oscuro en el que ella se instaló inicialmente con muy pocos medios, el paso de los años ha sentado especialmente bien a la zona, con la peatonalización y la reducción del tráfico rodado. “Ahora, la calle está muy bien ya desde que quitaron el aparcamiento para los coches. Quedó mucho mejor. Pasa muchísima más gente, está más animada. La verdad es que se notó mucho”, opina.

En su caso, el emprendimiento nació de la necesidad, cuando los cambios que se produjeron en el comercio que Singer tenía en Pontevedra en la que ella era empleada la decantó a montar su propio negocio, en un espacio que prácticamente eran cuatro paredes de ladrillo y nada más. Rememorando aquellos primeros años al frente de la tienda, recuerda una época nada sencilla en todos los frentes.

El emprendimiento nació de la necesidad, cuando los cambios que se produjeron en el comercio que Singer tenía en Pontevedra en la que ella era empleada la decantó a montar su propio negocio, en un espacio que prácticamente eran cuatro paredes

“Yo lo arreglé, yo lo monté y así hasta ahora.La gente se queja ahora pero esas cosas las hubo siempre. En ese tiempo que yo vine aquí había una crisis grande y los locales eran caros. Había que ir adonde te podías permitirte empezar de cero”.

En ese lapso de décadas, una situación atípica como fue la de la pandemia también pilló a Josefa por sorpresa inicialmente, pero la vuelta a la actividad comercial la llevó a encontrarse con un número de clientes mucho mayor, que necesitaba reparaciones en sus máquinas, agujas e hilos, e incluso principiantes que querían iniciarse en este mundillo en pleno confinamiento.

“Estuve cerrada el tiempo que tuve que estar y desde que reabrí fueron meses en los que nos entró mucha gente, que se había quedado sin agujas, sin hilos, con las máquinas estropeadas”, contextualiza.

“Vino mucha más clientela con la pandemia, gente más joven, de mediana edad, de todo tipo. Para unas cosas fue muy mal, no se puede negar, pero para otras no notamos tanto el golpe”, comenta, en referencia a la presencia del coronavirus.

En la pandemia “estuve cerrada el tiempo que tuve que estar y desde que reabrí fueron meses en los que nos entró mucha gente, que se había quedado sin agujas, sin hilos, con las máquinas estropeadas”, contextualiza

La gravedad de la situación sanitaria tampoco le hizo dudar a la hora de seguir con su comercio, lejos de adelantar su jubilación para seguir suministrando hilo y aguja a los pontevedreses de la ciudad. “Tuve ánimo de abrir. Yo sabía desde hace tiempo que me iba a jubilar y sabía que lo iba a hacer al cumplir los 65. No fue una decisión repentina”, recuerda.

Ahora, con la jubilación ya en su mano, los sentimientos son encontrados para Josefa, consciente de que para ella empieza una parte nueva de su vida, lejos de la atención al cliente que caracterizaba su trabajo. “No sé decirte cómo me siento. Son sensaciones raras. Me imagino que durante un tiempo lo echaré de menos y luego me adaptaré a dejar de trabajar, supongo”, comenta, entre risas, pero expectante ante lo que está por venir.

“Me da mucha pena verlo así ahora, pero en este caso no es igual dejarlo así que porque no eres capaz de sacarlo adelante.Es otra etapa más de la vida.”

La jubilación de Josefa y el cierre de la tienda Singer dejan en la ciudad de Pontevedra un único comercio dedicado a la reparación de máquinas de coser, Alfa, situado en la calle Arzobispo Malvar.