O Ateneo Santa Cecilia, coa colaboración Concello de Marín, organiza o “Concurso de Maios e Embarcacións”, dirixido a tódolos centros escolares, asociacións e demais colectivos de Marín e bisbarra. Os grupos que desexen tomar parte neste concurso, teñen que facer a súa inscrición antes das 20.30 horas do día 27 de abril. Para elo, deberán cubrir a folla de inscrición que poden recoller na secretaria do Ateneo, situada na rúa do Forno, 42, baixo en horario de 17.30 a 20.30 horas de martes a venres e o sábado de 11.00 a 13.00 horas.