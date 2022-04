“Gracias al apoyo de la educación pública estoy donde estoy ahora”

El pontevedrés Javier Carracedo recibió el pasado miércoles de manos del Rey su despacho de diplomático. Es integrante de una generación por primera vez paritaria (17 mujeres y otros tantos hombres), y, como recordó el jefe del Estado, caracterizada por su diversidad, ya que proceden de 12 comunidades.

–¿Fue la suya una vocación temprana?

–Bueno, como mucha gente tampoco tenía mucha idea de lo que era la diplomacia y tampoco en la familia tenía ningún referente ni conocidos. Y fue con 15 años que vino Inocencio Arias a Pontevedra a la Fundación Caixa Galicia, ahora Abanca, para impartir una conferencia a la que fui y me quedé fascinado. Él hablaba de sus experiencias en la ONU, Los Ángeles y en general en los países en los que había estado. Me encantó, hablé con él, me dio su teléfono y a partir de ahí empecé a investigar y decidí estudiar una carrera que surgió en 2010 con este proceso de expansión de grados.

–¿Qué cursó?

–Hice Relaciones Internacionales, una carrera que estaba empezando y que hoy en día mucha gente ya hace para opositar, pero tradicionalmente se ha venido haciendo Derecho. Y la verdad es que a nivel temporal hubo una serie de coincidencias que ayudaron.

–Acaba de aprobar…

–Exactamente, fui nombrado como funcionario el 26 de enero y aprobé en junio de 2021, de modo que funcionario realmente soy desde este año y la entrega de despachos con el Rey es ya el colofón a este proceso.

–¿Qué es lo mejor de ser diplomático?

–Conocer gente en diversos países y servir a los españoles, que son los que al final dan sentido a tu trabajo, principalmente la función consular. Entonces uno cuando va a un país efectivamente está en contacto con gobiernos y con gente de muy diversa índole, pero al fin y al cabo a quien debes asistir es a esas personas, emigrantes de largo recorrido o más jóvenes que están en otros países ganándose la vida.

–¿Cómo han sido estos primeros meses de desembarco en la carrera?

–Muy intensos, la verdad. En el mes de julio, cuando empezamos, yo hice prácticas en la división de emergencia consular, y como sabe en agosto surgió todo el tema de Afganistán. Fue una evacuación que se coordinó con el Ministerio de Defensa, el de Exteriores y el de Migración y Seguridad Social, junto al de Interior, entonces fue un esfuerzo de país en el que tuve la suerte de participar. Luego tuvimos una fase de Escuela Diplomática más instructiva entre septiembre a diciembre y desde enero estoy trabajando en la Secretaría General de la Unión Europea organizando la presidencia española de 2023 del Consejo de la UE, que también espero que sea un evento que nos haga sentir a todos orgullosos.

–Incide en la importancia de promover la educación pública, en la que se ha formado usted

–Exacto, yo creo que independientemente de la elección de cada familia no deja de ser también un éxito que la educación pública pueda dar estas oportunidades. En mi caso tuve mucha suerte porque tuve que cambiarme de Bachillerato, yo hacía Ciencias y me cambié a Ciencias Sociales en medio del curso y los profesores entendieron perfectamente la vocación y tuvieron flexibilidad para luego examinarme. Y gracias a esa flexibilidad que encontré en mis profesores del instituto no perdí ni un año, gracias a ese apoyo de la educación pública estoy donde estoy ahora.