En marcha el proyecto para la rehabilitación de los edificios centrales del Museo

El Museo inicia la redacción del proyecto de ejecución de la rehabilitación y unión de los edificios centrales en la plaza de A Leña, según anunció en la mañana de este viernes la Diputación, de la que depende la institución cultural. Se mantendrá la imagen exterior de los edificios Castro Monteagudo y García Flórez y se ampliará la conexión subterránea entre ellos.

También se aligerarán las divisiones interiores con el fin de limpiar añadidos y caminar “hacia el diseño original”, indica el vicepresidente provincial, César Mosquera, que confirmó que el proyecto está en marcha tras recibir el informe favorable del servicio de Patrimonio de la Xunta.

La previsión es que el nuevo proyecto para solicitar licencia y nuevos informes sectoriales pueda estar finalizado en el plazo de dos meses, según las estimaciones de la Diputación.

El exterior se conservará íntegramente. “Lo consideramos razonable”, señala Mosquera, de modo que la única modificación será la retirada de una bufarda de los años sesenta del edificio García Flórez

Mosquera recordó que la administración autonómica tardó cuatro meses en informar sobre la propuesta para rehabilitar el Museo, remitida el pasado mes de noviembre, aunque ya conocía el anteproyecto que la Diputación le presentó con anterioridad para evaluar las posibilidades de intervención, es decir si estaba “bien tirado el tiro”, en palabras del vicepresidente provincial.

Como resultado no se cumplirán los plazos previstos “de adjudicar las obras en el primer semestre”, explican los portavoces de la institución, que añaden que al menos está confirmado “que la parte conceptual de la obra está bien, en la línea adecuada”. En este sentido, César Mosquera aseguró que “en una actuación de este tipo no me preocupan un mes o dos si todo va bien”.

En los interiores se retirarán los añadidos constructivos de distintas épocas con la idea de que los edificios recuperen hasta donde sea posible su imagen original del siglo XVIII

El exterior se conservará íntegramente tanto por la exigencia de Patrimonio como por las previsiones iniciales del Museo. “Lo consideramos razonable”, señala Mosquera, de modo que la única modificación será “la retirada de una bufarda de los años sesenta del edificio García Flórez”.

Por su parte, en los interiores se retirarán los añadidos constructivos de distintas épocas (el pazo García Flórez, por ejemplo, fue reformado íntegramente en 1940) con la idea de que los edificios recuperen hasta donde sea posible su imagen original del siglo XVIII, ya que a lo largo de los años “se levantaron tabiques y otras divisiones que ahora no resultan prácticas”. Estos añadidos serán ahora eliminados o simplificados.

Otra de las mejoras que incluirá el proyecto será la ampliación y mejora de la conexión existente entre los dos edificios. La idea es facilitar que “una vez que se entra en el conjunto la circulación entre uno y otro pueda hacerse sin tener que salir a la calle”, precisan los portavoces de la institución, que añaden que la conexión subterránea con el tercer edificio del Museo en la plaza de A Leña, el Fernández López, “se dejará para una segunda fase”.

Otra de las mejoras que incluirá el proyecto será la ampliación y mejora de la conexión existente entre los dos edificios. La idea es facilitar que una vez que el público entra la circulación entre uno y otro pueda hacerse sin tener que salir a la calle

Las otras reformas hacen referencia al acondicionamiento y climatización (incluyendo determinaciones básicas sobre la temperatura y humedad necesarias para la conservación de obras de arte), y a la mejora de la accesibilidad. A fin de mejorar esta última se instalarán dos ascensores “en los sitios en los que naturalmente tienen mejor cabida”, indican las mismas fuentes, “uno de ellos en la torre trasera del Castro Monteagudo, que data de los años sesenta y que en estos momentos está en malas condiciones”.