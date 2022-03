El acusado reside en Barro, a escasos metros de la casa familiar de la víctima, a la que acudía con frecuencia pese a que vivía en la parroquia pontevedresa de Verducido.

Desde el fallecimiento de Jessica Méndez, de 29 años, se han sucedido las muestras de repulsa por este presunto homicidio (o asesinato, según se determine en la investigación) mientras Eirín, de 41 años, cumple ya diez días ingresado en prisión.

La corporación en su conjunto respaldó un comunicado en el que se pide el "esclarecimiento de todo lo ocurrido en relación con el presunto asesinato de Jessica, además de investigar todo el período en el que Jessica fue presuntamente acosada por José Eirín".

La corporación también reclama que “ninguna mujer vuelva a sufrir violencia machista en ninguna de sus expresiones” y envía un mensaje de "cariño y apoyo a la familia y entorno de Jessica en estos momentos de tanto dolor".

Declaración Institucional

"A Corporación Municipal do Concello de Barro condena de forma clara e rotunda o presunto feminicidio de Jéssica Méndez Iglesias e pide a todas as autoridades xudiciais que se realice unha investigación exhaustiva que esclareza tanto o sucedido no día de autos como durante todo o largo período no que Jéssica Méndez Iglesias foi presuntamente acosada por José Eirín Iglesias.

A vida de Jéssica, desgrazadamente, xa non se pode devolver, mais a súa familia, amizades e seres queridos, así como todo o conxunto da sociedade, necesitan que se esclareza todo o sucedido e que, de confirmárense todos os indicios da investigación, se tomen medidas por parte das autoridades competentes en materia de Xustiza e Igualdade para que nunca máis se repitan feitos da mesma natureza.

Ningunha muller debe sufrir nunca violencia, nin física, nin verbal, nin en forma de acoso, nin en ningunha das múltiples expresións nas que pode manifestar a violencia machista.

A Corporación Municipal do Concello de Barro quere mostrar, unha vez máis, o seu compromiso rotundo na loita contra a violencia de xénero e faille chegar á familia e entorno de Jéssica Méndez Iglesias o seu cariño e respaldo nestes intres tan dolorosos e desoladores".