Clubes y usuarios de Rías do Sur exigen que se negocie cuanto antes su reapertura

Deportistas y entrenadores de los clubes Waterpolo Pontevedra, Natación Galaico y Galaico Sincro se volvieron a concentrar ayer para reclamar una solución lo más rápida posible al cierre del Complejo Deportivo Rías do Sur, donde entrenaban hasta el pasado 11 de marzo, cuando la empresa concesionaria decidió cerrar las zonas de agua de las instalaciones argumentando que no podía asumir los costes de mantenimiento, que ya habían subido a raíz de la pandemia, pero que se habrían disparado en las últimas semanas por el aumento del precio de la electricidad y la crisis de suministros.

Tras la concentración realizada el pasado viernes, 25 de marzo, en el propio Complejo Deportivo Rías do Sur –en la que también participó personal que trabaja en las instalaciones y que a partir de mañana, 1 de abril, entrará en un ERTE por el cierre total de las mismas–, ayer la movilización tuvo lugar frente al gimnasio 24 horas que la empresa Supera tiene en la calle Blanco Porto.

José Maquieira, presidente del Galaico Sincro, uno de los clubes que promovió la concentración, explicó que la intención es “presionar para que se encuentre una solución cuanto antes, porque la temporada se nos acaba y está siendo muy complicado entrenar”. Los clubes reclaman “que Supera deje la concesión y que podamos volver a entrenar en la piscina olímpica”.

Por el momento, la empresa concesionaria estaría negociando con la Fundación Rías do Sur de qué forma salir y con qué cantidad económica en concepto de indemnización. Según adelantaron a FARO fuentes de la institución, la primera propuesta rondaría el millón de euros, algo que Supera ha negado.

En el contrato de concesión de la gestión del Complejo Deportivo figuraría una cláusula por la cual la Fundación puede rescindirlo unilateralmente al haber cortado Supera, también unilateralmente, el servicio en las instalaciones. Los clubes confían en que esto sea la luz al final del túnel, aunque temen que se llegue a juicio “y se alargue demasiado en el tiempo”. Pero en este mismo sentido, creen que a la concesionaria no le interesa llegar hasta ese extremo, pues consideran que tendría las de perder al no haber cumplido los términos del contrato durante los 16 años que lleva administrando Rías do Sur.

Por el momento, los usuarios particulares serán dados de baja automáticamente y quienes hayan pagado algún cursillo que no se haya celebrado tendrán que reclamar que se les devuelva el importe del mismo; los deportistas federados y de los clubes de la ciudad han tenido que buscar rápidamente alternativas para poder continuar con sus entrenamientos, pero no está siendo fácil, ya que no hay suficiente espacio ni horarios para trabajar todo el tiempo que necesitan. “Gracias a la Federación Gallega de Natación conseguimos entrenar en la Escuela Naval y en el CGTD, pero no en las condiciones de antes. En los campeonatos se notará, no se nos podrá exigir demasiado y tampoco seremos muy ambiciosos porque llegaremos en un nivel peor de lo previsto al inicio de la temporada”, lamentó José Maquieira.