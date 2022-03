O concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, acudiu onte até o lugar de Arealonga para comprobar o inicio da campaña de limpeza e roza dos viarios do rural, que todos os anos arranca de cara á época da primavera. Para a realización destes traballos o Concello conta cunha brigada de rozas a pé da Fundación Juan XXIII que realizará os traballos nos camiños e viarios de paso estreito aos cales non pode acceder o tractor desbrozador do Concello.

A planificación dos traballos responde a criterios de necesidade, considerando o calendario festivo da localidade, a tempada alta de praias e a prevención de incendios. Ademais dos traballos de roza manual e dos traballos co tractor municipal, o Concello contrata os traballos de roza mecánica en todos os viarios de titularidade municipal, debido ao crecemento rápido da vexetación na época primaveral e para garantir a seguridade viaria.