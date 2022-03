Adiós a una leyenda de fidelidad granate

“Llevo al Pontevedra en el corazón, es parte de mi”, decía a FARO en 2008 en una entrevista. Nadie duda de que Eduardo Dapena Lis, Cholo, ha sido un ejemplo de fidelidad a unos colores, y un escudo, que defendió durante los mejores años del club granate con pundonor y humildad, virtudes que le llevaron a convertirse en una leyenda. Ayer fallecía en la ciudad el eterno capitán del Pontevedra, estandarte y símbolo del Hai que Roelo, aquel equipo que se codeó en la década de los sesenta con la flor y nata del fútbol español.

Tenía 88 años de edad y desde hace más de una década era el presidente de honor del club, homenaje que se le rindió en el 70 aniversario de la entidad, en octubre de 2011. Pero ya mucho antes formaba parte de la memoria colectiva de los aficionados, como uno de los líderes de aquel grupo y por protagonizar la leyenda urbana (nunca verificada pero que nadie quiere dejar de creer) de que apareció en la portada del Pravda (el periódico oficial del PC de la Unión Soviética) porque seguía trabajando al volante de un trolebús en medio de los “capitalistas” jugadores de la liga española.

Su fallecimiento causó ayer hondo pesar en toda la afición granate y en la ciudad, donde era muy querido. Las redes sociales se llenaron de muestras de pésame. No hay velatorio y es incinerado hoy en la intimidad, a la espera de que se celebre el funeral.

Cholo, que estaba casado y tenía dos hijos, era sin duda el símbolo de la época dorada del club pontevedrés después de haber llegado en 1959, justo antes del ascenso a Segunda en León esa misma temporada y, después a Primera (en 1963 y 1965) y abandonarlo en 1970, con 37 años, tras el descenso del equipo del “Hai que Roelo” a Segunda. Antes de llegar al club de Pasarón, Cholo jugó en el San Lorenzo Juvenil, el Nodales y el Arosa.

Nacido en 1933 en Lourizán, muy cerca de las Cocheras donde trabajó después, y afincado más tarde en San Roque, en su primer año con el club de Pasarón en Primera División interviene en 28 encuentros, siempre como defensa, pero no consiguen evitar el descenso. Tras solo una temporada en Segunda División el club regresa a la máxima categoría. Durante lo que resta de década, el Pontevedra vive su época dorada y la afición local acuña la frase de “Hai que roelo” en referencia a la dificultad que entrañaba vencer a su equipo. Estuvo presente en las únicas seis temporadas que los granates disputaron en Primera. Jugó 327 partidos con la camiseta granate, 129 de ellos en la máxima categoría.

Cholo fue uno de los grandes artífices del “Hai que roelo” debido al pundonor del que hacía gala el equipo en cada partido. El gran capitán del Pontevedra explicaba a FARO en una entrevista en 2008 que “llevo al Pontevedra en el corazón, es parte de mi”, si bien admitía que “a Pasarón no voy porque sufro mucho, pero los partidos por televisión me los como, aunque cuando juega un equipo gallego y la cosa va mal apago la televisión”.

Tanto en el 70 como en el 75 cumpleaños del club granate, en 2011 y 2016, fue protagonista de los actos institucionales y populares organizados en la ciudad, y también recibió homenajes sociales, como la que le hizo la Peña de la Boina en 2009. Además, en 2002 fue reconocido como el jugador más regular de la historia granate. Con motivo de los 60 años del club, se instauraron unos premios institucionales y uno de ellos sirvió para saldar en cierto modo una deuda histórica. Era el que reconocía como el jugador más regular de la historia del club pontevedrés al lateral de Lourizán. El gran capitán gozó siempre del cariño de la calle y los homenajes en grupo al “Hai que roelo”. En aquella ocasión, el Pontevedra de sus amores y al que defendió con bravura en el campo fue el impulsor del reconocimiento.

Sus anécdotas con el club fueron innumerables. En diciembre de 2008 recordaba que “siempre me querían jubilar, pero al final el que jugaba era yo; en aquellos tiempos yo tenía que compaginar el trabajo en los troles con el fútbol, porque se ganaba poco, pero hubo un momento en que no podía más y sólo me pude dedicar al fútbol, porque ganaba unas pesetas más”.

El lateral también señalaba “al inicio de cada temporada llegaban defensas nuevos. Tenía la suerte de que tenía permiso 15 días antes de iniciarse la liga y me iba a preparar a Lourido. Al final siempre jugaba yo”.

En enero de 2009 La Peña de la Boina conmemoró sus cincuenta años de existencia y nombró socio de honor a Eduardo Dapena Lis “Cholo”. El socio Luis Campos Villarino fue el encargado de leer una breve biografía del homenajeado y destacó los méritos que concurren por su “buen hacer en provecho de los demás”.

En octubre de 2011 Cholo fue investido como presidente de honor del Pontevedra CF en un multitudinario acto que se celebró en el parque de Las Palmeras. La directiva que presidía entonces Mauricio Rodríguez eligió ese lugar para rememorar el famoso “pacto de Las Palmeras” que dio lugar a la fundación del club el 16 de octubre de 1941 gracias a la fusión del Eiriña y el Alfonso, que eran los dos equipos más representativos de la ciudad del Lérez.

En abril de 2013, al celebrarse los 50 años del primer ascenso a Primera División, confesaba que “el fútbol por suerte va a mejor. No sería normal que se quedase estancado. Ahora mismo, los jugadores tienen más facilidades, los campos son los mejores, y no da lo mismo golpear un balón de los que usábamos nosotros a los que hay actualmente”.

En relación a su trabajo, afirmaba que “hasta que ascendimos a Primera División tuve que seguir trabajando en el trole. Tras ese primer ascenso cobré 200.000 pesetas de fichaje, y 25.000 al mes, pero ahora los jugadores que son buenos se hacen de oro, porque hay mucho dinero”. Sus hijos no quisieron seguir con su tradición y abandonaron pronto el fútbol. “Es cierto, y uno lo hacía bastante bien, pero siempre le recomendé que lo primero eran los estudios y al final me hizo caso y dejó de seguir jugando”.

Lupe Murillo: “Encarnaba pasión, sacrificio, humildad y trabajo en equipo”

La presidenta del Pontevedra CF, Lupe Murillo, destacó ayer que “Cholo encarnaba todos los valores que un granate cree que tiene su club: pasión, sacrificio, humildad y trabajo en equipo. Él lo encarnó hasta el final”. Explica cómo compartió muchos momentos con el gran capitán: “Todos esos valores los demostró desde el primer día. Cuando llegué a la presidencia del club, que eran tiempos dificilísimos, lo que más recuerdo es la compañía de Cholo en el palco cada domingo con su mujer, que le acompañaba. Siempre venía a Pasarón como presidente de honor y notaba su apoyo su siempre. Me animaba y me decía “venga, que lo vas a conseguir”. Me hacía sentir como una nieta con su respaldo. Fue de los mayores apoyos que tuve cuando llegué a la presidencia. Su compañía en el palco cada domingo para mí fue importantísima”.

Subraya que “él siempre pensó que el Pontevedra CF podría llegar a ser lo que fue en el pasado. Y es algo que nos pasa a todos los que estamos en este entorno: que algún día puede volver a pasar, independientemente de que algunos tiempos pasados fueron fantásticos porque se dieron todas las circunstancias que tenían que darse. Él se sentía muy orgulloso del Pontevedra”. “El Hai que roelo es la mejor historia que ha tenido el club desde su fundación. Se nos van yendo esos referentes, como Cholo, Ceresuela… pero realmente de nuestra memoria no se van nunca”, concluye Murillo.