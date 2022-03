A XXIII edición do Salón do Libro, “Con moita arte!”, que botou a andar o pasado 11 de marzo con Euskal Herría como cultura convidada, pechou este domingo as súas portas no Pazo da Cultura de Pontevedra. Fíxoo coa mirada xa posta na vindeira entrega, para a que o equipo organizador comezará a traballar “en breve”. Así o anunciou a concelleira de Cultura, Carmen Fouces, que quixo agradecer o esforzo “a toda a equipa do Salón e ás familias pola súa acollida e resposta tan positivas logo destes anos complicados”.

Durante os 17 días de duración da cita coa lectura infantil e xuvenil tiveron lugar arredor de 300 actividades e obradoiros, de carácter creativo e astístico, así como numerosas sesións de contacontos para diferentes idades. Os bebés foron protagonistas dunha parte importante da programación que este ano aumentou o número de actividades dirixidas a crianzas de cero a tres anos. Pero, ademais, o Salón volveu chegar a todos os recunchos da cidade e esta expansión contou, entre outras actividades, coa novidosa convocatoria das Residencias Artísticas da man de Espazo Matrioska, que deron lugar ao mural elaborado por Julia Lago, “Ler abre unha porta a infinitas realidades”, ubicado nos terreos da antiga Tafisa. Pola súa banda, a Orbil Parade incorporou á súa familia de oito, dúas estatuas novas, que foron intervidas por alumnado de Bacharelato de Artes da Cidade. E o obradoiro “Pintamos a cidade” deu cor ao mobiliario urbano e a biblioteca con rodas do Salón “Rodalibros” levou diferentes actividades de man do monitorado a parroquias como Salcedo, Lérez, Canicouva, Monte Porreiro, Pontesampaio, Campolongo, Estribela... Non faltaron os roteiros de carácter familiar pola cidade de Pontevedra e entre as actividades destinadas a adultos ou profesionais, o Salón organizou o IV Congreso de Mediación Lectora organizado en colaboración coa Universidade de Vigo que esgotou as súas vacantes.