La Fiscalía se lanza a la defensa del consumidor

Una de las facetas menos conocida de la Fiscalía es su labor en la defensa de los intereses colectivos de los consumidores. Sin embargo, desde finales de los años 90 y principios de este siglo, sobre todo gracias a la legislación europea, cada vez se han ido ampliando más las competencias y la legitimación del Ministerio Público para actuar en caso de comportamientos abusivos contra los usuarios.

Además, ahora mismo se abre un nuevo panorama con la expectativa de transposición de una nueva directiva comunitaria de la UE (la 2020/182) a la legislación española, relativa a las acciones de representación para la protección de intereses colectivos de los consumidores. En Pontevedra, el fiscal delegado en materia de consumo es Alejandro Tuero, quien, precisamente, ha impartido un “webinar” para formar o incentivar al resto de los fiscales del Estado en la aplicación de estas acciones de representación, así como en las posibilidades que en materia de consumo abre esta nueva directiva que deberá incorporarse al ordenamiento jurídico español antes de Navidad.

Con todo, la legislación actual ya ofrece herramientas al Ministerio Público para actuar en defensa de intereses colectivos de los consumidores. Y precisamente la Fiscalía de Pontevedra es una de las que mejor las ha aprovechado. O al menos, una de las más activas junto a la de A Coruña, por ejemplo. La más famosa fue la acción colectiva por la falta de prestación de servicio por las colas en la AP-9 debido a las obras de Rande. Aunque esta fue la que ocupó portadas en los medios de comunicación, la Fiscalía presentó, en materia de consumo, al menos otras cuatro demandas más por actuaciones abusivas.

Algunas demandas ganadas por la Fiscalía: AP-9. Pendientes del Supremo por las colas de Rande

La Fiscalía ganó en primera instancia la demanda contra Audasa por la no prestación del servicio durante los años de obras de ampliación de Rande pero perdió en segunda instancia. Está pendiente del Supremo.

Patinetes. Se vendían como si fueran patinetes y eran como motos

La sentencia en este caso fue estimatoria por publicidad engañosa. Un empresario de Vigo vendía como patinetes eléctricos aparatos que eran equiparables a motos y que no se podían legalizar.

Electricidad. Cobro de comisión por no tener el recibo domiciliado

Fue la primera demanda que se interpuso y se ganó. Se dirigió contra una eléctrica que cobraba dos euros más a los clientes que no tenían domiciliado en pago de sus facturas. Se consideró abusivo.

Viajes. Cancelación de un viaje a consecuencia del COVID-19

Pendiente de sustanciar. Afecta a un instituto que no pudo realizar un viaje de estudios por las restricciones del COVID y reclama la devolución del dinero. Puede sentar precedente para casos similares.



La primera fue en 2015 y se interpuso en defensa de unos 2.600 afectados por la cláusula abusiva utilizada por una empresa eléctrica, CHC Energía, por incluir una cláusula abusiva en sus contratos en la que establecía un recargo de dos euros por realizar el pago de las facturas de modo distinto a la domiciliación bancaria. Fue estimada por los tribunales y la práctica cesó.

“Con estas acciones lo que se pretende es dar una solución simultánea a todos los afectados, porque en las acciones individuales ante las oficinas del consumidor lo que se buscan son alternativas como la mediación o conseguir alguna solución extrajudicial”. Son prácticas como ésta, en la que si las empresas no ceden, la única solución es litigar y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo por una cantidad como dos euros. O si se litiga, como ocurrió con las cláusulas suelo o las preferentes, el resultado es un “problema muy grave para el sistema judicial que acaba desbordado”, explica Alejandro Tuero. “Pero es que además ocurre eso, que muchos afectados no llegan a litigar y ese es el punto más importante, porque ahí sí se produce una indefensión”, añade. “Lo que buscan las acciones colectivas es dar una respuesta global porque, de lo contrario, como existe tanto desequilibrio entre la gran compañía y el pequeño usuario, al final les resultarían beneficiosas estas prácticas”, indica el fiscal especializado en consumo. “Por eso es necesario que intervengamos, porque la alternativa es que no haya respuesta judicial y así, al final, por lo menos hay tutela judicial efectiva a favor del usuario”, remarca.

Se busca mitigar el desequilibrio entre la gran compañía y el pequeño usuario

Tras esta primera llegaron más demandas, como la de las reclamaciones por las colas de la AP-9. Pero también otras, como una presentada ante el juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, sobre lo que “entendíamos como una cuestión de publicidad ilícita en la venta de unos supuestos patinetes eléctricos”. Lo cierto es que el vendedor ofrecía estos aparatos como patinetes eléctricos: “Aseguraba que no precisaban, carné, ni seguro ni matriculación, ni edad mínima para conducirlos, cuando en realidad tenían asientos y circulaban a más de 50 km/h, es decir, siendo equiparables a una moto”. En este caso, “consideraron que la Fiscalía tenía que intervenir porque “dejaba al consumidor literalmente vendido”. Muchos compradores se encontraron con multas por circular en un vehículo sin carné, sin permiso o sin matricular “y lo peor es que luego no podías regularizarlo porque no era homologable, resultando que te vendían algo que era inútil y un peligro para la seguridad vial”. El caso acabó con una sentencia estimatoria íntegra por publicidad engañosa.

Muchos afectados no llegarían nunca a litigar y se produciría una indefensión

Otra de las demandas presentadas se trata de un caso de viajes combinados. Afectó a un instituto de Ponteareas que había contratado un viaje de estudios a Irlanda que, como consecuencia de la pandemia, no tenía sentido realizar. Se trata de un viaje de inmersión lingüística de una semana y los requisitos de ingreso en el país en el momento de viajar obligaban a una cuarentena de diez días en destino. La compañía se negaba a devolver el dinero y cancelar el viaje “y ahí entendimos que había un interés público para que actuase la Fiscalía por varias razones: en primer lugar porque los usuarios eran menores y afectaba al derecho a la educación, y otro porque, aunque estuviéramos litigando por un caso concreto de 40 o 50 alumnos, tenía trascendencia para otras muchas situaciones que se pueden repetir muy fácilmente como consecuencia de la pandemia”. Tuero señala que la legislación aquí es muy clara y si hay una causa de imposibilidad como esta “es muy claro que deben devolver el dinero y las empresas no lo están haciendo, si conseguimos que esta sentencia nos dé la razón su eficacia se extenderá a otros muchos casos y servirá como precedente”. El asunto está pendiente de la vista previa.

Ficheros de morosos

La última demanda que tiene ya preparada el fiscal Alejandro Tuero y lista para presentar tiene que ver “con una práctica cada vez más generalizada por parte de algunas compañías de telecomunicaciones que, especialmente cuando el cliente de cambia de compañía, de repente le reclaman pagos (por el router o el módem) o por otros elementos, aunque el cliente los haya devuelto. Si se niega, la compañía lo acaba inscribiendo en ficheros de morosos”. Para la Fiscalía esta es una práctica indebida y consideran que “coactiva” hacia cliente que “en ocasiones accede a pagar para no pasar a formar parte en un fichero de morosos que le puede traer problemas a la hora de pedir un crédito y que no quiere acudir a la vía judicial” para combatir a la empresa.