Las familias del Villa de Pitanxo, “desamparadas”: “Ahora somos más viudas y más huérfanos”

“Hoy las viudas y huérfanos del Villa de Pitanxo son aún más viudas y más huérfanos porque lo son también del Gobierno, que los ha dejado desamparados”, lamentan las familias de los desaparecidos en el pesquero de Marín hundido en el mar de Terranova.

Las familias de los 21 marineros desaparecidos no aceptan que se suspenda la búsqueda del buque y pedirán una entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitarle personalmente que se revierta esa decisión.

“Un poco de sensibilidad. Nos dicen que esto se acabó, dan carpetazo y no hay más reuniones. ¿Qué Gobierno tenemos?”, se pregunta María José de Pazo, hija de un marinero. “No se puede actuar así”, implora.

Los afectados han recibido un escrito de Salvamento Marítimo “sin fecha y sin firma” en el que se exponen los motivos para no realizar la búsqueda del buque hundido en Terranova, ni siquiera a través de robots submarinos. “Parece que nadie quiere hacerse responsable de esa decisión”, subrayó la portavoz de los afectados, respecto a la falta de firma en el documento.

Por otra parte, las familias solicitan también una entrevista con la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “porque no se ha puesto en contacto con ninguna familia de 21 trabajadores del mar que han fallecido en circunstancias muy graves”, señala De Pazo. “Esto no se puede consentir, no se puede aceptar por toda la gente que sigue en el mar, porque deben saber que si algún día se ven en las mismas circunstancias les van a hacer lo mismo que a nosotros”, añadió la portavoz de las familias.

Posible homicidio imprudente

Los afectados recuerdan que la Fiscalía “ha dicho que de este hundimiento podría derivar un delito de homicidio imprudente” por lo que “nos merecemos otro trato” desde la Administración pública, que “dar carpetazo al asunto sin más”.

Lamentan que el Gobierno quiera “dar carpetazo a todo lo referente al barco” sin atender el “compromiso adquirido” de localizar y bajar al pecio; motivo por lo que no descartan emprender acciones legales.

Esta forma de proceder del Gobierno “sin estar motivada ni argumentada” –añade De Pazo–, muestra el “desinterés” de las autoridades por averiguar las causas del hundimiento “y poner así punto y final a la tragedia marítima más grande de este siglo en España”.

“No se puede afirmar que las acciones son inviables sin comprobar el estado en el que se encuentra el buque, es decir, si no se baja”, añadió la hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo. “Hemos perdido a nuestros familiares y no tuvimos tiempo ni a llevar un duelo, y nos están tratando con una total falta de humanidad”, lamentaron.

En la comparecencia pública realizada ayer en Marín, los familiares de los 21 marineros desaparecidos han anunciado que valoran acciones “penales, por vía contenciosa, o en el ámbito que sea” contra los responsables de la decisión de abandonar la búsqueda del pesquero.

A la pregunta de si han recibido alguna comunicación por parte de la empresa armadora han respondido con un conciso “no”. A continuación, María José de Pazo ha recordado que “a todos aquellos que no se han sumado a nuestra petición: están a tiempo, nunca es tarde”.

“En los ojos de Samuel Kwesi se ve el sufrimiento”

Los familiares de los desaparecidos no han hablado todavía con los supervivientes del naufragio, especialmente con Samuel Kwesi, el marinero ghanés que fue el único que les acompañó en el funeral conjunto por las víctimas y que tras volver a casa ofreció un testimonio sobre lo ocurrido que difería del de los otros dos supervivientes: el patrón del pesquero y su sobrino. “Fue la primera vez que lo veíamos y teníamos deseos de preguntarle, pero estaba tan mal y con una pena tan profunda que fuimos incapaces. Ese hombre está destrozado por dentro y comprendimos que hay que esperar para hablar con él. En los ojos de Samuel se ve el sufrimiento, a él se le nota la pena”, explicó María José de Pazo, hija de un marinero desaparecido.

Las familias convocarán una concentración de protesta el próximo sábado, 2 de abril, en Marín, si bien aún no se ha concretado la hora. Hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para que les acompañe en esta reivindicación.

También remitirán a todos los partidos políticos una moción de apoyo a las víctimas y para que se mantenga la búsqueda del buque. Se presentará en todos los ayuntamientos.

Por otra parte, las familias han confirmado que existen varias empresas privadas, españolas e internacionales, que podrían llevar a cabo la operación de búsqueda del buque “y disponer de los medios en tres días”, posibilidad que el Gobierno niega. Critican que “tampoco se ha informado de si las autoridades han establecido contacto” con este tipo de compañías especializadas.