A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez, deu a coñecer onte, acompañada pola edil de Normalización Lingüística e Memoria Histórica, Marga Caldas, o contido da segunda edición do programa “Verbas en Flor”, unha axenda especial que recolle un gran número de actividades e obradoiros que teñen como eixo principal a historia, a cultura e a lingua galega, e que se desenvolverán no municipio ao longo da primavera. Son iniciativas que, tal e como explicou a edil do goberno local, “poñen o foco na tradición, na memoria histórica, no coidado polo medio ambiente ou no respecto e promoción da lingua galega” e que están pensadas para públicos de todas as idades. O groso desas citas desenvolveranse nos centros educativos, así como no Centro Cultural Xaime Illa de Raxó, no Casal de Ferreirós e na Biblioteca Municipal de Campelo. “Verbas en Flor tamén dará cabida ás diferentes actividades e propostas que o tecido asociativo do concello porá en marcha nos vindeiros meses”, engade a concelleira.

Un dos primeiros ciclos de actividades que se desenvolverán dentro deste programa son as correspondentes á conmemoración do día Da Árbore. Así, entre o luns 28 e o mércores 30 de marzo alumnos de diferentes centros educativos tomarán parte en obradoiros sobre educación ambiental, ofrecidos por O bosque na maleta. A reivindicación do uso da lingua galega no día a día e no ensino tamén é outra das cuestións nas que se incide e entre o 4 e o 18 de abril abrirase a exposición Acorda: cartografía visual da memoria de Pontevedra, á que se engaden actividades como a proxección do documental Acorda, presentado por Montse Fajardo.