“Las redes sociales son un nuevo canal para las irresponsabilidades afectivas”

Más de 200.000 seguidores están atentos a los contenidos de @martanovoapsico en Instagram, un interés que ha animado a esta psicóloga afincada en Portonovo a publicar su primer libro, “Que sea amor del bueno”, en el que analiza por qué la responsabilidad afectiva es clave en nuestras relaciones. De la mano de la librería Nós, la obra se presentará el próximo día 1 a las 20 horas en el hotel Justo de Sanxenxo.

–¿Qué es la responsabilidad afectiva?

–La responsabilidad afectiva es básicamente la conciencia de que todo lo que realizamos, cualquier acto que realizamos en un vínculo, genera unas emociones en las otras personas, es decir genera unas consecuencias en esa persona y en su mundo emocional. Con lo cual este concepto se basa un poco en que tengamos esta conciencia de que no tenemos que responsabilizarnos de las emociones de la otra persona pero sí de los actos que nosotros hacemos y que provocan esas emociones en la otra persona.

–¿Cómo cultivarla?

–Es una buena pregunta (risas) porque es verdad que hay que tener muchos puntos en cuenta. Al final de eso va todo el libro, se van encajando las piezas de todo lo que influye en que a veces nos comportemos de manera irresponsable; y como podemos hacer para comportarnos de manera responsable. En todo ello influye el estilo de apego que hemos generado a lo largo de nuestra vida y desde la infancia, las heridas que tenemos de la niñez, el estado de nuestra autoestima. Y, por supuesto, muchas habilidades sociales como son la buena comunicación, dentro de la que entra también la escucha activa, la puesta de límites sanos con la otra persona, que señalan esto para mí es sano y esto no y no lo voy a tolerar… Al final son un compendio de todos estos puntos que es justamente de lo que trato en el libro. Es un tema complejo y amplio y es en lo que se basa la obra.

–Afirma que el triángulo amoroso estelar en este siglo XXI es tu, yo y las redes sociales…

–Sí, creo que es uno de los triángulos más predominantes ahora mismo, porque es verdad que antes las relaciones en general eran entre tu y la otra persona. Ahora tenemos como un nuevo vehículo de comunicación, que son las redes sociales, e igual que son una muy buena herramienta para sentirnos más cerca de quienes no están físicamente, por desgracia también son un nuevo canal para las irresponsabilidades afectivas.

–¿El primer paso para construir relaciones saludables es interrogarnos sobre nosotros mismos?

–Efectivamente, es así. Porque al final lo que pasa muchas veces es que repetimos una y otra vez patrones tóxicos en las relaciones sin saber por qué. Y muchas veces las respuestas están en todo lo que hemos vivido en cierto momento de nuestra vida y nos ha generado ciertas creencias de base sobre lo que podemos esperar de los vínculos, lo que esperan de nosotros… Y al final efectivamente creo que es importante que hagamos ese ejercicio de introspección para generar esa base.

–¿El amor romántico, esas ideas del príncipe azul, de que los celos son un signo de amor, que el amor duele… Ha hecho mucho daño?

–Muchísimo, porque al final genera una idea sobre las relaciones, valga la redundancia, totalmente idealizadas. Y lo que peor, que al final normaliza y perpetúa muchos comportamientos que son violencia. Por ejemplo, está el típico mito de que el amor todo lo perdona y el amor todo lo puede. Si esto lo escucha una persona que está en una relación de maltrato al final pensará, bueno, es que yo quiero mucho a esta persona y el amor todo lo puede y todo lo perdona, entonces voy a seguir así. Efectivamente los mitos del amor romántico han hecho mucho daño.

–¿Cuánto de importante es cultivar la autoestima para tener ese amor del bueno?

–Pues la verdad es que muchísimo. No soy muy partidaria de la frase “tienes que quererte tú, para que te quieran” porque no, evidentemente te pueden querer sin que tú te quieras, faltaría más. Pero sí que es verdad que cuando tu te quieres a ti misma, o como mínimo te aceptas y te respetas, sabes reconocer mucho mejor el amor del bueno en la otra persona, sabes reconocer mejor el amor que mereces y el que no vas a tolerar, que no es amor, sino que es otra cosa, como manipulación, maltrato etc.