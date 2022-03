Homenaxe a Marica Campo e Xosé Cobas no Salón do Libro de Pontevedra

O Salón do Libro de Pontevedra, que hoxe se clausura, homenaxeou onte aos autores Marica Campos e Xosé Cobas. Tras indicar que todo o que ía acontecer era sorpresa para eles, a concelleira de Cultura Carme Fouces, agradeceu o traballo de ambos. “Deixamos case para o final do Salón unha das nosas actividades máis queridas, a homenaxe ás persoas que contribuiron a crear as bases da nosa Literatura Infantil e Xuvenil, da que tanto nos gabamos e presumimos por mundo adiante. Se hoxe temos unha LIX vizosa, non hai máis que mirar os andeis que temos na sala de exposicións e no recinto feiral, é grazas a quen iniciou ese camiño, a quen apostou por crer e crear en galego, para que as crianzas puidesen ler e soñar na nosa lingua", expuso Fouces. Como sabedes, engadiu, "este ano as homenaxeadas son Marica Campo, como escritora, e Xosé Cobas como ilustrador. De ben nacidas é ser agradecidas, e desde o Concello de Pontevedra non podemos deixar de agradecervos a vosa entrega, a vosa loita, o voso esforzo creativo e creador por construírdes, coas vosas palabras e imaxes, un imaxinario de noso para a cativada”.

Ao tempo, na pantalla -grazas á Gálix e a mestra Marisa Álvarez- un video en bucle amosaba o traballo do alumnado de infantil e primaria do CEIP A Ramallosa de Teo que fixeran a súa interpretación dos poemas e ilustracións de Marica e Xosé. Su Garrido Pombo interpretou Muller –canción de Fuxan os ventos inspirada nun poema de Marica- que emocionou ao público e deu paso a sorpresa da intervención de Soledad Felloza, amiga da poeta, encargada de facer a laudatio. Fixo un percorrido pola vida persoal e profesional de Marica “unha escritora comprometida co seu tempo, nacionalista, feminista e solidaria” e lembrou que “a mellor homenaxe que se pode facer é “ler a túa obra e espallala”. En resposta ás palabras de Felloza, Campos agradeceu ao Concello e á organización do Salón a homenaxe pero sobre todo a súa labor de fomento da lectura e a animación cultural. Fixo tamén unha lembranza para “todas e todos os autores/as, homenaxeados, que foron pezas fundamentais do Salón” e afirmou que “escribir sen paixón é como escribir palabras na área, que vén unha onda do mar, e as leva”. Falou tamén da importancia da LIX na configuración do universos simbólico dos nenos e nenas e pechou afirmando que deixar unha herdanza de lingua é o mellor que podemos facer polo futuro da nos aterra”. Novamente, Su Garrido amenizou a homenaxe coa súa música e desta volta escolleu Vento morno sabendo que “a Cobas, como a min, o vento morno e algo que nos inspira”. “A Cobas, como a min, o vento morno e algo que nos inspira” Foi Antonio García Teijeiro o encargado de homenaxear á persoa, o traballo e a traxectoria do seu amigo Xosé Cobas. “En 1994 tivo lugar un milagre da que eu descoñecía a trascendencia. Cobas, descoñecido para min, ilustrou o poemario Fantasía en re maior. Faría que os meus poemarios tiveran unha aura especial e marcou un antes e un despois grazas a súa maxia creativa e ao xeinto de entendelos. O seu concepto poético tan sutil proporciona aloumiños estéticos, leva da man a palabra e imaxe co obxectivo de que transiten xuntos polo camino da beleza. É un narrador visual, un poeta da imaxe. O universo de Cobas é inabarcable, admiro a súa obra silenciosa”. Rematou a súa intervención cun poema composto para o ilustrador: Entre a metáfora e o silencio, fuches enchendo de cores mil espazos baleiros…” Visiblemente emocionado tomou a palabra Cobas que cun sonriso reprendeu ao seu amigo Antonio por telo engañado todos estes días e non confirmar a súa asistencia ao acto. Logo dos agradecementos á laudatio, ao Concello e Salón pola homenaxe e pola súa labor de promoción da LIX e a Xabier P. Docampo, con que iniciou a súa andaina no mundo da ilustración, pasou a contar unha emotiva anécdota da sú infancia como amante das bicicletas pero sobretodo das súas aventuras que –inventadas ou vividas– plasmaba con tella na fachada da taberna de seus avós “cando a choiva viña polo camino do sureste. Fun un ilustrador precoz e penso que a auga é a mellor lectora e comunicadora porque a choiva levaba as miñas historias para que delas beberán os paxaros, as árbores o millo e o centeno”. Logo da entrega de agasallos protagonizada polos netos de Cobas e a mascota Orbil, pechou o acto o alumnado do RockLab que interpretou unha peza sobre O xenio da cidade de sal de Fina Caslderrey con ilustracións de Cobas e Confeso que estou tola, inspirado nun poema de Marica. A concelleira despediu o acto emprazando a todo o mundo a gozar da tarde de hoxe e a xornada de mañá – derradeiro día do Salón - e vernos de novo a edición XXIV.