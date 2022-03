Los armadores de la ría seguirán parados hasta el martes “porque no nos dan nada”

No están satisfechos ni se sienten representados; más bien están muy cabreados. Así lo reconocen los armadores de las cofradías de la ría de Pontevedra, que han decidido que mantendrán el paro de la flota hasta el próximo martes, día en el que el Gobierno de España anunciará las medidas para canalizar las ayudas que palíen el alza del gasóleo que tanto está afectando al sector pesquero y que ha provocado una protesta desde el pasado lunes que se ha materializado con el amarre de los barcos a puerto.

Se reunieron ayer y tomaron la decisión a primera hora de la tarde, aunque realmente lo tenían claro desde la mañana, cuando ya no se produjo la salida de los embarcaciones. En el caso de la ría de Pontevedra mantendrán el paro las cofradías de Raxó, Portonovo y Bueu, así como Aldán. En un principio continuarán con esta huelga hasta el martes, a la espera de conocer con exactitud las medidas que pondrá en marcha el Ministerio de Pesca. En todo caso, mañana sábado a las 10.30 horas se reunirán todos los patrones mayores de Galicia con la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores.

“En Portonovo no nos sentimos representados por la delegación que fue a hablar con el Ministerio. Ayer (por el miércoles) se desconvocó el paro, pero somos muchos los armadores que no estamos de acuerdo”, aseguró a FARO ayer Juan José Besada, patrón mayor de la Cofradía de Portonovo.

“Eso de levantar la huelga por parte de la Federación sin saber lo que nos van a dar no ha gustado, por eso hoy la mayoría de la flota está amarrada. Estamos en estas circunstancias Portonovo, Raxó y Bueu”, afirmó, así como Aldán, en la que ayer solo salieron a faenar los de la navaja.

Lo que ha provocado el malestar de los profesionales del sector es la falta de concreción por parte de del ministro Luis Planas, que solo avanzó que las medidas se incluirán en un Real Decreto que se aprobará el martes.

“Se nota que son políticos, porque no se entiende. Los portugueses ya arreglaron este problema, los italianos también... ¿Qué pasa aquí? ¿No hay nadie que nos diga que nos rebajan 20, 30 o 50 céntimos en el gasoil? Hay gente suficiente ahí para eso”, considera.

Su situación también se ve condicionada por la del sector del transporte, ya que, por ejemplo, los barcos del cerco que descargan mucho pescado necesitan camiones. “Los barcos pequeños vamos directamente y descargamos a cajas y vienen las furgonetas y llegan a la plaza si ningún problema. Pero nuestra solución no está en el transporte tampoco; nuestra solución está en el gasoil, que hasta ahora representaba el 30% de los gastos de un barco y ahora ya supera el 50%”, se lamenta Besada.

Ayer mismo, el litro de gasóleo estaba a 1,10 euros en la gasolinera del Puerto de Portonovo, mientras que, tal y como recuerda el patrón mayor, “lo máximo que podemos asumir son los 60 céntimos, por encima es imposible”. “Hay barcos en Portonovo que consumen 2.000 litros a la semana, porque los barcos del cerco andan todo el día o la noche por ahí”, señala.

“Más nos afecta salir al mar”

“Lo de ayer (por el miércoles) no fue suficiente, porque no nos dieron nada”, asegura, por su parte el patrón mayor de Raxó, Iago Tomé. Confiesa que no entiende el resultado de la reunión con el ministro Planas “porque hay que ir con las cosas claras”. “¿Qué le vendemos nosotros ahora a nuestra gente? ¿Qué les decimos?”, se pregunta.

Subraya que “el sector quiere trabajar, porque todos estamos aquí para eso, pero nos obligan a seguir parados”. “Esto nos está afectando, claro, pero más nos afecta salir al mar, con el precio del gasoil a 1,10 o 1,08”, puntualiza.

En su opinión, es importante que todas las cofradías estén de acuerdo y se mantengan unidas. “Dentro de cada cofradía hay muchas casuísticas y no todo el mundo puede estar parado; la situación es complicada”, reconoce.

A la espera de la nueva reunión de mañana sábado, la flota de las cofradías de la ría debería, tal y como acordaron los armadores, continuar amarrada a la espera de una solución satisfactoria, “porque están jugando con nuestro pan”, tal y como afirma uno de los profesionales de Portonovo a FARO.