La junta de personal del Concello de Pontevedra convocó una reunión de la Mesa General de Negociación para el lunes 28. La representación legal de los trabajadores del Concello (CSIF, UGT, CC OO, AFUMPO y SPPME) y el delegado de personal de la CIG presentaron una serie de asuntos para conformar el orden del día en el que se incluye la aprobación del reglamento de las mesas de negociación. A continuación figura la “Prevención de relaciones laborales”, la negociación y aplicación de las medidas establecidas por los distintos informes de la Inspección de Trabajo e informes de prevención, el reglamento de teletrabajo y el Plan de igualdad para el personal del Concello, además de la actualización y aplicación del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobado en el año 2019 y que, según señalan los convocantes fue “aplazado por el gobierno, al igual que sí fue posible modificarlo en los aspectos que le interesaran al gobierno con el personal de Policía, Bomberos y Cementerios”.

Concejala

Por su parte, la concejala de Personal, Carme Fouces, indicó que esta convocatoria está hecha por funcionarios públicos que “deben conocer el funcionamiento administrativo”, por lo que “saben que esta convocatoria no está legitimada, ya que la Mesa General de Negociación debe ser convocada por el alcalde o la persona en la que delegue, en este caso la concejala de Personal”.

“Están jugando a hacer política y oposición, asumiendo el papel de un concejal. No quieren reconocerme como interlocutora válida cuando a mí no se me ocurriría poner en entredicho a ninguno de los representantes sindicales”, dijo Fouces. “Dicen que seguirán con esta música hasta las elecciones municipales, pero ya conocemos esta melodía, sabemos de los intérpretes, conocemos la letra y los coros, el libreto completo”. La edil hizo hincapié en que “si realmente tuvieran intención de negociar” estarían en alguna de las 17 mesas de negociación a las que no asistieron”.