La Ruta do Viño Rías Baixas, distinguida como mejor Ruta del Vino de España 2022 por FIJET España y Embajadora del Destino Rías Baixas 2022 por la Diputación de Pontevedra, recibió el pasado domingo a 27 integrantes de la Ruta del Vino DO Empordá, que pasarán cuatro días conociendo las diferentes subzonas de esta ruta gallega. Este encuentro permitirá a esta ruta del vino catalana conocer, comparar y aprender las diferentes estrategias que lleva a cabo la Ruta do Viño Rías Baixas en materia de enoturismo.

La Ruta do Viño Rías Baixas ha creado una planificación específica para recibir a los especialistas en enoturismo, enólogos, sommeliers, restauradores, hosteleros y bodegueros de la Ruta del Vino DO Empordá, originaria de Girona. Así, conocerán a fondo el potencial enoturístico de las Rías Baixas, visitando varias subzonas de la Ruta: O Rosal, Condado do Tea y Val do Salnés.

Entre las principales actividades que disfrutarán se encuentra desde practicar el marisqueo hasta realizar varias catas de vino en diferentes bodegas de la Ruta. Además, la Ruta do Viño Rías Baixas combinará las visitas a estas empresas con turismo gastronómico y todo tipo de experiencias enoturísticas, como la de los alojamientos asociados, la visita al Museo do Viño de Salvaterra do Miño o una jornada de senderismo entre viñedos.