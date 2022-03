El detenido por el crimen de Barro insistió en el juzgado en que fue “un accidente”

De lo poco que trascendió ayer sobre lo sucedido en el interior del juzgado sí se sabe que José Eirín declaró y que lo hizo para insistir en la tesis de que todo fue “un accidente” y que no tenía intención de matar a la joven.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación señalan que hay numerosos indicios y pruebas que desmontan la versión del acusado. Sin ir más lejos, fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que todo hace indicar, como apunta la Guardia Civil, que se trata de un homicidio doloso y que no descartan que, en función de cómo evolucione la instrucción, pueda acabar en una acusación por asesinato. Por ello, la Fiscalía no dudó el lunes en pedir que se decretase prisión provisional para el detenido, a lo que accedió la juez.

El detallado atestado elaborado por los agentes de Tráfico y que se completó después con las investigaciones de la Policía Judicial de la Guardia Civil apuntan en la dirección que ya trascendió en los últimos días: José Eirín pudo coger su coche al ver salir el de Jessica, dar la vuelta y tomar la velocidad suficiente para, cuando ella estaba parada en el cruce esperando para incorporarse a la carretera nacional, dar un volantazo brusco y embestir el vehículo de la víctima por la parte de la conductora, para causar el mayor daño posible. A ello se suma la situación de acoso a la que supuestamente sometía el sospechoso a la víctima, que se sentía vigilada por él, aún a pesar de que no habían tenido nunca ninguna relación. Un problema de acoso que había trasladado a su entorno y que también conocían familiares del detenido pero que, en ninguno de los casos pensaron que pudiera llegar a tal extremo. José Eirín está ya desde el lunes en la cárcel de A Lama.

El movimiento feminista pide incluir este tipo de casos como violencia machista

La plaza de A Peregrina acogió ayer una de las concentraciones convocadas por toda Galicia para pedir “Justicia para Jessica”y para dar una “respuesta contundente” ante un nuevo feminicidio. En este caso, entre la víctima y el supuesto femenicida no había ningún tipo de relación afectiva o de pareja, por lo que no será tramitado como violencia de género. Sin embargo, desde el colectivo feminista de Pontevedra reclaman que “la ley gallega de violencia de género sea efectiva” recordando que esta muerte no se registrara como tal, como “tampoco ocurrió con el triple crimen de Valga o la muerte de los niños y niñas a manos de sus agresores machistas”.

“En la lucha contra los feminicidos seguimos aguardando a que el mundo institucional deje de guardar minutos de silencio y comience a preocuparse por la vida y seguridad de las mujeres”. “El machismo se esconde de muchas formas en la sociedad” y señalan que, en este caso, “la obsesión por ella hizo que este ser, posiblemente, se creyese con la potestad de arrancarle la vida a Jessica, del mismo modo que han hecho antes otros feminicidas”. “No nos amedrentemos cuando veamos una situación de acoso porque sea un vecino, conocido o desconocido, porque los feminicidas también viven cerca de nosotras”, explicaron, animando a denunciar estas situaciones. Carmela Silva, presidenta de la Diputación, también reclamó ayer que se legisle para que estos casos sean considerados violencia machista. “Este claramente lo es”, indicó la política socialista.