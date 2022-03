Con motivo del Día Mundial del síndrome de Down, que se celebra este lunes en todo el mundo, Down Pontevedra Xuntos quiere reivindicar la importancia de la inclusión de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales involucrando a la sociedad pontevedresa en su cometido.

Así, situados en la Plaza de la Peregrina, en las cercanías del Hospital Provincial y cerca de la sede de Xuntos en la calle de O Gorgullón, la entidad colocó tres photocalls en los que animan a todas aquellas personas que lo deseasen a sacarse una fotografía y subirla a redes sociales mencionando a la asociación e incluyendo el hashtag #inclusion. Hasta estos lugares también se acercaron distintas figuras conocidas de la ciudad, que con sus fotografías quisieron concienciar sobre la importancia de las sociedades plurales y diversas. De este modo, no dejaron pasar esta oportunidad el actor David Amor; la influencer Natalia Maquieira; el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el concejal de Benestar Social, Marcos Rey Pazos; o Alberto Ribas, del blog Alvientooo, entre otras. Pero además de esta acción a pie de calle, personas usuarias de la asociación quisieron reivindicar una vez más sus derechos participando en dos lecturas públicas del Manifiesto del Movimiento Down por el Día Mundial del Síndrome de Down. Así, aprovechando la proyección de la película Valentina en los ayuntamientos de Cambados y Soutomaior, Ángeles y Matías alzaron su voz en nombre de todas las personas vinculadas a las entidades Down de Galicia para dar las gracias a aquellas personas y entidades que entienden que la inclusión es la base de cualquier sociedad e instaron a todos y todas a seguir trabajando para derribar barreras y alcanzar la igualdad de oportunidades en un mundo más justo para todas las personas, independientemente de sus características. Sensibilización en centros educativos Además de estos actos, Xuntos participa también en distintas actividades durante estas semanas con el objetivo de sensibilizar a las y a los más pequeños sobre las capacidades de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. La Escuela infantil O Grupo (Marín), el CEIP Plurilingüe de Carballedo (Cotobade), el CEIP Santo André de Xeve (Pontevedra) y el CEIP San Martiño (Pontevedra) son los centros educativos en los que profesionales y personas usuarias de la entidad están dando visibilidad a la importancia de que todos los niños y niñas compartan espacio en las aulas y en lo mucho que las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales pueden ofrecer a la sociedad de la que forman parte. Además, el próximo 30 de abril Xuntos participará en A Hora do Conto, una actividad organizada por Pavís Pavós en colaboración con el Ayuntamiento de Pontevedra, que busca el fomento de la lectura en la infancia. Estas acciones están incluidas dentro de los actos que la asociación Down Pontevedra Xuntos y el movimiento Down Galicia llevarán a cabo para conmemorar el Día Mundial del síndrome de Down. Iluminación de edificios Los principales monumentos de las siete grandes ciudades de Galicia conmemoran hoy el Día Mundial del síndrome de Down. La Ciudad de la Cultura, el Hostal dos Reis Católicos, la Casa das Campás de Pontevedra, el Puente Romano de Ourense, el teatro Jofre de Ferrol, los concellos de Pontevedra y Santiago de Compostela, las Fuentes de la Rúa Aragón de Vigo y la de Cuatro Caminos en A Coruña, y los edificios de las Diputaciones de Pontevedra y A Coruña estarán iluminados de azul y amarillo en la tarde-noche de este lunes 21 de marzo. Además, el edificio del Concello de Pontevedra lucirá durante estos días una pancarta de Down Pontevedra Xuntos con motivo de esta señalada fecha. La colocación de la misma tuvo lugar este lunes con la presencia del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, el concejal de Bienestar Social, Marcos Rey, y el presidente de Xuntos, Manuel Pérez Cabo. Naciones Unidas aprobó en noviembre de 2011 la declaración de 21 de marzo como Día Mundial del síndrome de Down. Se establece esta fecha, el 21 de marzo [21/03] como un símbolo, en referencia a la triplicación [trisomía] del cromosoma 21 que se traduce en la condición genética del síndrome de Down.