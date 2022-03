Estudiar, entusiasmar, inspirar

El entusiasmo cambia el mundo, lo transforma e inspira a otros. Los griegos vinculaban de hecho este sentimiento o estado de ánimo a un soplo de la divinidad, que otorga una fuerza interior que nos ayuda a avanzar en la vida, superando cada obstáculo para encarar el siguiente.

Hay mucho de todo ello en los alumnos y docentes de la EPAPU Río Lérez, el centro de educación permanente de adultos en el que cursan estudios en estos momentos unos 600 estudiantes, que se forman en capacidades básicas iniciales (alfabetización o perfeccionamiento para acceder a Secundaria), ESO y Bachillerato. También imparte enseñanzas no regladas, como cursos de idiomas, informática o de preparación para acceder a los ciclos superiores de FP.

Sus alumnos son igual de diversos, desde los más jóvenes, generalmente procedentes de una trayectoria de abandono escolar, a mayores que buscan, por ejemplo, mejorar sus competencias digitales; pero todos comparten una misma característica: “Es impresionante el esfuerzo que realizan”, resume la profesora Maica Fernández, “cada uno de ellos llega con una trayectoria vital y compruebas lo complicadísimo que les resulta compaginar, como hacen muchos, la vida laboral con estos estudios”.

Los profesores advierten que “aquí no se regala nada. Tienen que hacer un gran esfuerzo si quieren superar el curso”. En las pruebas de la ABAU (la antigua selectividad) obtienen las mismas puntuaciones que los alumnos de los institutos

Y es que, advierte, “aquí no se regala nada. Tienen que hacer un gran esfuerzo, exactamente igual que el de sus compañeros adolescentes, si quieren superar el curso”. Como resultado, en las pruebas de la ABAU (la antigua selectividad) obtienen las mismas puntuaciones que los alumnos de los institutos.

El centro ubicado en la ribera del Lérez, anexo al Manuel Vidal Portela, tiene un enorme impacto en la vida de cientos de adultos que en su día no pudieron o no quisieron estudiar y fue escenario esta semana de un acto muy especial, en el que varios estudiantes tomaron la palabra para explicar sus experiencias. Se trató de un reconocimiento a todo el esfuerzo de los alumnos, pero también una invitación a no desistir ya que el gran reto en estas aulas es no abandonar. “Muchos tiran la toalla”, lamentan sus profesores, “porque realmente es un esfuerzo titánico”.

Asiste a clases una alumna que solo estudió Primaria (la entonces EGB) y tenía una empresa familiar hasta que la crisis le obligó a cerrar y se encuentra con que no tiene unos estudios mínimos. También el ama de casa que quiere dar ejemplo a sus hijos, inmigrantes que llegan sin conocer una palabra de español, desempleados que buscan nuevos horizontes profesionales… “El centro les es muy ajeno, así que llegan con todos los recelos, pero acaban haciendo grupos maravillosos y se ayudan mucho”, resume Maica Fernández.

Un buen ejemplo es Sampson Mensah, de 21 años. “Hace 3 años que mi padre me trajo aquí desde Ghana, para mejorar la situación en la vida”, explica. La EPA fue el primer centro al que le mandaron, “porque no conocía ni una palabra de español”. Poco a poco, decidió cursar “la ESO para poder estudiar otras cosas en el futuro y conseguir mejores trabajos” y ahora estudia Bachillerato “para seguir con un título superior”.

Su sueño es acabar el próximo año y posteriormente formarse “como piloto comercial”, detalla este joven encantado con su centro. “Me llevo muy bien con mis compañeros, no he sentido aquí nada de racismo y estoy feliz con los profesores”, señala.

“Suele pasar que a un hijo le de vergüenza ir a clase con su madre, pero en este caso era al revés”, recuerda. Alexander resolvió el problema: “No se me ocurrió otra cosa que delante de todo el mundo decirle: te quiero mucho, mamá. Y le di un beso

También para María Mato está siendo una experiencia enriquecedora. Tiene 46 años y decidió volver a las aulas “porque siempre fue una ilusión que tuve. Cuando decidí construir mi familia primero decidimos que opositaría mi marido, porque queríamos tener una mejor calidad de vida, y posteriormente lo haría yo”. Cuando él consiguió el reto de entrar en la función pública la familia sufrió un grave accidente de tráfico que afectó a la pareja, a sus dos hijos, “a mi suegra y a mí, que recibí la peor parte”.

Tras ser trasladada en un helicóptero al centro hospitalario y pasar un mes en coma inducido, empezó un largo periodo de recuperación, ya que prácticamente no reconocía a su familia. “Me enseñaron a hablar, a caminar”, y cuando acababa la rehabilitación vuelve a acariciar la idea de estudiar. “Aunque yo ahora ya no puedo acceder al mercado laboral ¿por qué no? Y estoy aquí por eso”, señala esta valiente que ha vivido otros durísimos episodios en últimos años (a la cabeza la muerte de sus padres y su hermano) “y a pesar de todo no he abandonado, gracias a los profes y a todo el centro, que es una mano que no te suelta aunque no te regalan nada”.

Los alumnos son muy diversos, desde los más jóvenes, generalmente procedentes de una trayectoria de abandono escolar, a mayores que buscan, por ejemplo, mejorar sus competencias digitales; pero todos comparten una misma característica: un enorme esfuerzo

En esta reinvención también ha sido decisivo otro factor. Se llama Alexander Varela Matos y tiene 19 años. “María es mi madre”, cuenta este joven que nunca fue buen estudiante. Tras repetir varias veces y acabar la ESO, fue su padre “quien me dio la idea de venir aquí y cursar Bachillerato”. Está cursando sus estudios en el mismo centro que su madre, con la que coincide en la mayoría de clases.

“Suele pasar que a un hijo le de vergüenza ir a clase con su madre, pero en este caso era al revés, mi madre me dijo el primer día que no quería que se supiese que era su hijo”, recuerda. Alexander resolvió el problema inexistente al final de esa primera presentación: “No se me ocurrió otra cosa que delante de todo el mundo decirle: te quiero mucho, mamá. Y le di un beso. Se puso muy roja y todo el mundo se enteró”. La naturalidad, al igual que el entusiasmo, mejora el mundo.