El “vacunódromo” encara su recta final con un 95% de población con al menos una dosis

El “vacunódromo” COVID de Pontevedra, habilitado en el edificio administrativo de la Xunta en Campolongo, cerrará sus puertas en esta ubicación este domingo, 20 de marzo. Han sido cuatro meses de actividad en este emplazamiento, después de que el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se viese obligada a cambiar este dispositivo al céntrico barrio debido a la imposibilidad de seguir utilizando para la vacunación de la población el Recinto Ferial, con su programación municipal propia.

Tal y como informa el coordinador de vacunación y director de Enfermería del área, Juan Alberto Vázquez Vilar, la vacunación continuará en el Hospital de Montecelo para las personas de la comarca de Pontevedra, mientras que las de O Salnés serán remitidas a su propio centro hospitalario, ya que también echa el cierre el “vacunódromo” del recinto Fexdega. Podrán pedir cita previa o acudir sin ella y aguardar la cola. En el caso de Montecelo la vacunación se realizará en la zona de extracciones, en la planta baja.

El cambio tiene toda la lógica, ya que lejos quedan aquellas colas de las jornadas de vacunación masiva. Esta nueva etapa se cierra con la satisfacción de que el 95% de la población del área sanitaria cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Así lo asegura Vázquez Vilar, que aclara que “es muy difícil” saber exactamente cuántas personas decidieron no vacunarse. “Hay personas a las que tenemos registradas como que renunciaron a vacunarse, unas 2.500, pero es probable que quienes no se vacunaron sean más. Es una cifra que hay que tomar con precaución porque tenemos una población asignada, pero no podemos contar los no vacunados en función de las dosis, porque ha habido personas que se vacunaron en otras área sanitarias, por ejemplo”, resume.

Ha habido gente que no se ha querido poner la segunda o tercera dosis, a pesar de estar indicado, sobre todo la población de 18 a 29 años, que tienen la sensación de que no la necesitan y no se sienten tan en riesgo Juan Alberto Vázquez Vilar - Coordinador de vacunación del área

“Podemos estimar que alrededor de un 5% de la población diana, es decir, mayores de cinco años, no se vacunaron, pero hay que tener en cuenta que ese censo, de unas 293.000 vecinos, cambió durante todo este tiempo”, matiza.

En todo caso, celebra que cerca de un 95% tenga al menos una dosis de la vacuna. “Hay mucha casuística, ya que aquellos que han pasado el COVID están pendientes de alguna dosis”, recalca.

Los motivos para negarse

La percepción de la vacunación también pasó por diferentes fases entre la población, ya que el “boca a boca” sobre los efectos secundarios de la segunda y tercera dosis, así como las experiencias personales, echaron atrás a algunas personas a la hora de completar la pauta. “No soy experto en sociología, pero ha habido gente que no se ha querido poner la segunda o tercera dosis, a pesar de estar indicado, sobre todo la población de 18 a 29 años, que tienen la sensación de que no la necesitan y no se sienten tan en riesgo. Pero también ha habido personas de más edad que como las primeras dosis les dieron reacción no han querido. Habría que hacer una encuesta sobre las razones que les han llevado a ello”, considera.

El Sergas da todas las facilidades a la población para que complete su pauta. Hoy mismo se administrarán con cita previa 100 terceras dosis de la vacuna en Campolongo a personas de 18 a 69 años en horario de mañana. Por la tarde serán otras 300, pero de segunda dosis y para niños menores de 12 años. Además, puede acudir cualquier personas sin cita, aunque deberá aguardar en la cola.