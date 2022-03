Los problemas del servicio sanitario en la Atención Primaria de Sanxenxo no parecen tener fin. Si durante los últimos meses los usuarios se quejaban de la escasez de médicos en el centro de salud de Baltar, con desvíos obligados en ocasiones a O Grove, ahora son los vecinos de la parroquia de Vilalonga los que denuncian deficiencias similares.

Las redes sociales no dejaban de reflejar estas quejas: “Levamos quince días sin médicos en Vilalonga. A min xa me cambiaron tres citas telefónicas, non necesitaba consulta física. Pero os que necesitaron consulta que fan, a urxencias? Eu vou poñer unha reclamación, pero un solo non fai nadiña”.

Otros usuarios denunciaron que durante la última semana el centro contó con un médico poco más de un día. Este recinto cuenta con dos facultativos en su plantilla, pero uno de ellos contaba con permiso para ausentarse y el segundo dio positivo por COVID, según ha explicado el Sergas, que acordó el desvío de los pacientes más urgentes al centro de salud de Baltar. Las previsiones del Servizo Galego de Saúde es recuperar la normalidad en los próximos días.

Esta situación se registra desde hace tiempo en la mayor parte de servicios de Atención Primaria de las comarcas de Pontevedra y O Salnés, con quejas y movilizaciones en Sanxenxo, Poio, O Grove, Caldas, Vilagarcía, Cuntis, Cerdedo-Cotobade y Pontevedra, entre otros municipios.