Tal y como se demostró durante la pandemia, una de las principales vías de entrada de los cereales que abastecen a las granjas y a las fábricas de pienso del interior de la comunidad es el Puerto de Marín. La rada logró mantener e incluso aumentar su actividad en cuanto al movimiento de graneles sólidos agroalimentarios durante el confinamiento y eso garantizó el abastecimiento de los supermercados de productos cárnicos y lácteos.

Ahora, el paro del transporte ha reducido sensiblemente el movimiento en el número de camiones que salen del puerto con destino a estas granjas y fábricas de pienso. Así lo confirman desde el Grupo Nogar, empresa logística que es un referente en las operativas de carga y descarga de graneles alimentarios en los puertos gallegos y concretamente en el de Marín. Según explican, el movimiento de graneles sólidos en general ha descendido a un 5% de lo que es habitual en el Puerto de Marín y tanto es así que en los últimos días apenas han logrado salir de la terminal un total de 26 camiones (escoltados por vehículos de la Guardia Civil) con destino a una fábrica de piensos de Silleda. Lo normal, indican, es que haya un volumen de unos “120 o 130 camiones” con este tipo de carga saliendo del puerto marinense. Y es que a la huelga de transportes hay que sumar también que Ucrania es, precisamente, el principal país de origen de los graneles alimentarios que se reciben en el Puerto marinense (concretamente unas 200.000 toneladas al año, según la memoria del pasado ejercicio). Algo menos de la mitad de las mercancías que se mueven en el Puerto de Marín son graneles sólidos, casi un millón de toneladas en 2020.

Por el momento, el Grupo Nogar está salvando esta situación utilizando su gran capacidad de almacenaje para poder ir descargando los barcos que siguen llegando a la rada con mercancía, pero la situación podría llegar a un punto límite si el paro del transporte no se para o al menos se suaviza para permitir el tránsito de camiones en estos sectores básicos.

El propio presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, reconocía ayer que el paro les está “afectando de manera preocupante pues nos está rompiendo la cadena logística, es decir, la mercancía no está llevando a su destino” y que la principal salida ante esta situación está siendo el almacenamiento, explicó en declaraciones a Radio Pontevedra.

El almacenaje se presenta como una solución que es factible a corto plazo con productos menos perecederos pero que no sirve, como reconoció, para la pesca fresca. Aunque algunas de las capturas pueden congelarse pero no descarta que parte del producto tenga que destruirse si la protesta se prolonga en el tiempo.

Los otros grandes perjudicados son las industrias lácteas. La recogida de leche a los ganaderos fue ayer “irregular”, según Unións Agrarias, y las empresas lácteas de la comarca, como es el caso de Clesa, ya empiezan a pensar sobre todo en mantener la producción pensando especialmente en clientes de máxima prioridad como pueden ser hospitales, guarderías o residencias. Así lo explicaba ayer Juan Gallástegui, director general de la cooperativa CLUN en la que se integra la fábrica de yogures y postres lácteos Clesa, además de las marcas Feiraco y Unicla.

La cooperativa asegura que está centrando sus esfuerzos en garantizar el suministro a sus socios y socias y también asegurar el abastecimiento de materia prima a sus centros de producción –como el de Caldas de Reis–, pero recuerda que “la leche es un alimento altamente perecedero y esencial para el consumo diario” y puso el acento en que “los márgenes de tiempo que se manejan en este sector son estrechos”. Espera que el sector agroganadero, que ya está “soportando muchas presiones en estos últimos tiempos”, así como “los ganaderos y sus familias”, no se conviertan “en un daño colateral” de esta situación y se le produzcan daños irreparables. Además de abastecer los lineales de los supermercados, destaca que “es prioritario que nuestros productos sigan llegando a hospitales, residencias de mayores o guarderías”, indicaba Gallástegui. Avícolas y otras empresas cárnicas también manifiestan esta prioridad.

En cuanto a la evolución del paro, según las asociaciones de transportistas mayoritarias, la situación ayer era muy similar a la de los últimos dos días. Camiones bloqueados en polígonos o saboteados en los propios recintos de las empresas logísticas. En O Campiño, en la mañana de ayer, seguían estando bloqueados unos 20 camiones a los que no se le permitía la marcha o que no podían moverse al sufrir daños, la mayoría en sus ruedas pero también en las lonas. Los piquetes iban y venían aunque ayer se centró más la actividad en áreas empresariales del sur de la provincia como Valladares, Mos y Porriño, además del polígono pontevedrés.

El delegado del Gobierno afirmó ayer que más de 2.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia están actuando para facilitar el tránsito de los camioneros que quieren trabajar entre los piquetes que secundan el paro. José Manuel Miñones insistió en que “cualquier puede tener derecho a parar pero no a impedir que otros trabajen”.

Miñones aseguró que ya se realizaron más de 400 acompañamientos a diferentes transportistas e incluso a empresas que están solicitando ayuda al Gobierno para continuar operando, las cuales, según Miñones, “son la gran mayoría”. “Desde el Gobierno vamos a garantizar siempre la posibilidad de manifestación pero siempre que sea pacífica y no vamos a tolerar, lógicamente, que se produzca lo que estamos viendo estos días: actos violentos con coacción a los que sí quieren trabajar”. “Creo que hay que lanzar un mensaje de que no se puede afectar a los servicios esenciales como se están afectando ahora mismo y por lo tanto estamos reforzando la presencia policial”, finalizó Miñones.

Las principales asociaciones de transportistas, contrarias al paro, siguen pidiendo más protección policial

Sin embargo, este refuerzo policial no parece suficiente para la principal asociación de transportistas de Pontevedra, Asetranspo, cuyo presidente, Ramón Alonso, insiste en que esta mayor presencia policial prometida por la Delegación del Gobierno y la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la Comisión Nacional del Transporte no se está notando todavía. “Sigue habiendo presencia de piquetes que retienen vehículos en polígonos industriales como O Campiño Porriño o Mos y que nos paran en las rotondas, si no fuera por esa situación el 90% de los transportistas saldrían a trabajar”, insiste el presidente de este colectivo mayoritario que no respalda el paro. “Siguen produciéndose muchos sabotajes, daños y pérdidas”, asegura.