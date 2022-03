Coincidindo co inicio da primavera, o vindeiro luns día 21 de marzo conmemórase o Día Internacional da Poesía, algo que se ven realizando desde o ano 1999, cando a Unesco oficializou esta data, coa meta de apoiar a diversificación lingüística a través da expresión poética. A Concellería de Cultura súmase a esta iniciativa, a través de actividades que terán lugar o luns na Biblioteca Municipal de Campelo.

Tal e como explica a concelleira delegada da área, Raquel Rodríguez, este ano a cultura do Xapón será o eixo principal da programación. Deste xeito, as dependencias situadas na parroquia de San Xoán ofrecerán un punto de interese no que os usuarios e usuarias da biblioteca terán á súa disposición obras de diferentes autores do país oriental. Trátanse de obras manga e que fan referencia á tradición e cultura nipona. Esta iniciativa realízase con motivo do “Hanami”, término que fai referencia á floración das cerdeiras. Ademais, a Biblioteca tamén acollerá unha iniciativa dirixida ás crianzas maiores de 8 anos. Trátase dun obradoiro de creación literaria, a través do cal os cativos e cativas redactarán “haikus”, poemas breves, de 3 versos e un máximo de 17 sílabas.

Ademais de dar a coñecer a cultura xaponesa, tamén se buscan acadar outros obxectivos, como mellorar a capacidade de lectura dos nenos e nenas participantes, así como animalos a que exerciten a dicción lendo en voz alta as súas obras. “Ao tratarse de textos moi breves, esta tamén é unha ferramenta axeitada para que as crianzas incrementen a súa capacidade de memorización, ao mesmo tempo que practican a escritura creativa e melloran a súa expresividade”, indica a titular de Cultura. Raquel Rodríguez lembra que, coa chegada da primavera, a Concellería de Cultura desenvolverá a segunda edición da programación Verbas en Flor, que será presentada nos vindeiros días e inclúe iniciativas de todo tipo para celebrar ao longo dos próximos meses.