Las lonjas movieron la mitad de género en la última semana, con menos de 13.000 kilos

Las lonjas de Campelo, Marín, O Grove, Pontevedra, Portonovo y Sanxenxo movieron la semana pasada 12.985 kilos de género, que supusieron algo menos de 100.000 euros. Son datos provisionales facilitados por la Consellería do Mar a través de “Pesca de Galicia”.

Las cifras contrastan de forma significativa con las de las semanas anteriores, en las que los kilos comercializados habían sido de alrededor de 39.000, entre el 28 de febrero y el 6 de marzo; casi 35.000, entre el 21 y el 27 de febrero; más de 50.000 kilos entre el 14 de febrero y el 20 de marzo, y cerca de 58.500 entre el 7 y el 13 de febrero.

Lo mismo ocurre con el montante económico, que en las semanas previas se movió entre los 230.000 y los 343.000 euros, aproximadamente.

Lo cierto es que está llegando menos género a las lonjas, aunque por el momento no se está notando el desabastecimiento en los mercados, o al menos así lo aseguran los placeros del de Pontevedra.

En todo caso, hay preocupación generalizada al respecto. Ayer mismo la Asociación Gallega de Comercializadores de Marisco (Agacomar) y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) denunciaban la grave situación a la que se enfrenta el sector en Galicia ante la que denominan “la tormenta perfecta”.

Lamentan que los piquetes a raíz del paro de los transportistas “impiden que la mercancía pueda ser entregada en las grandes superficies y plataformas de distribución”.

Señalan que los comercializadores ya estaban muy afectados por la subida del precio de la electricidad, por lo que piden que las autoridades “tomen las medidas oportunas para impedir que el sector quede gravemente reducido por esta coyuntura”.

Los vendedores del Mercado de Pontevedra aseguran que “de momento” no hay problema en el abastecimiento

“Total normalidad”. Es la que aseguran los placeros del Mercado de Pontevedra que impera estos días. Están preocupados por el futuro más inmediato, como ocurre en el conjunto del sector de la alimentación, pero afirman que “de momento” no están teniendo problemas de abastecimiento, que el género está llegando con normalidad y que los precios se están manteniendo. La jornada de ayer contó con numerosa clientela en la plaza de abastos y las bancadas con los vendedores habituales. “No está faltando pescado ni marisco. No está habiendo problemas”, reconocen desde el puesto “Peixes Dopazo”, que añaden que los precios, asimismo, se mantienen similares a los de las últimas semanas. Igualmente, el vendedor de “Peixes Búa” matiza que la actividad se lleva a cabo con “total normalidad”. “Nosotros compramos a las lonjas de Marín, Cambados y Vigo y no tuvimos problema de ningún tipo”. Por su parte, en el puesto de “Betty Portonovo” su vendedora destaca que compran en las lonjas de O Grove y Vigo y que hasta el momento no sufrieron ninguna complicación a este respecto. “Sí se puede notar el aumento de precio en alguna especie, pero es lo habitual por esta época”, matiza. Lo mismo ocurre con el marisco. En las bancadas ayer se podía encontrar cigala, bruño, langostino... “La gente está preocupada y pregunta, pero no hay escasez de género y los precios son muy similares a los que había hasta ahora”, manifiesta Loli Loureiro. Así, el bruño, por ejemplo, se vende en el Mercado de Pontevedra a una media de 17 euros; la centolla grande macho a alrededor de 22 euros y la cigala mantendrá su precio hasta hoy jueves en 33 euros aproximadamente.