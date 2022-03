La tensión crece y transportistas denuncian presiones de los piquetes para obligarles a secundar el paro

Segunda jornada de huelga indefinida en el sector del transporte y la tensión en las entradas a las principales áreas industriales de la comarca creció ayer de forma considerable tal y como relataron algunos de los representantes de las principales federaciones de transportistas que no secundan esta protesta.

Tanto los camioneros atrapados en algunos polígonos industriales como el presidente de la principal asociación del sector en Pontevedra y en Galicia, Asetranspo, aseguraron que los modos de los piquetes en la jornada de ayer fueron más allá de una invitación a sumarse al paro. “Al conductor de uno de mis camiones en A Reigosa le invitaron a irse a tomar un café para que no viera como le pinchaban las ruedas”, explicaba ayer Ramón Alonso, presidente de Asetranspo. Claro está, el transportista se quedó vigilando para impedir que le provocaran daños en el camión. Alonso reconoce que el clima no está siendo tan agresivo como en otros puntos de España “en donde hay compañeros en la Rioja a los que ayer le pincharon las ruedas de 40 camiones”, o en Asturias en donde se llegaron a lanzar piedras a camiones en circulación, pero sí insistió en que la actitud de los piquetes está rozando la coacción y la “amenaza” hacia los transportistas que no quieren sumarse al paro.

El presidente de Asetranspo explica que su asociación y las mayoritarias del sector en Galicia y en España han decidido no secundar una huelga “que es una absurdez, no tiene sentido ninguno”. La excusa es el elevado precio del gasóleo pero Alonso explica que, precisamente, durante las negociaciones que mantuvieron con el Gobierno hace unos meses pactaron que uno de los acuerdos era repercutir un posible alza del combustible en los clientes y no en el transportista. “Y esto es por ley”, remarca Alonso. “En todo caso deberían ser las grandes empresas como Coren o Frinsa, o el resto de nuestros clientes, las que protestasen, no nosotros”, añade. “Es más, a mí no me dejan salir camiones que tienen como destino clientes que ya han asumido este sobrecoste del combustible en el precio que pagan por el transporte, por lo que no entiendo esta sinrazón”, aseguró, “que lo único que hace es perjudicarnos a nosotros y a nuestros clientes”.

Por su parte, los piquetes ayer continuaron actuando en polígonos de Pontevedra como A Reigosa, en donde los transportistas que secundaban el paro aseguraban que se limitaban a informar a sus compañeros y animarles a que se unieran al paro. Lo cierto es que a mediodía había unos doce camiones atrapados en el parque empresarial sin poder salir a pesar del deseo que expresaban algunos conductores de trabajar: “Me dicen que si me muevo me desmontan el camión”, indicaba uno de ellos.

Ramón Alonso ve, además, una salida difícil a este conflicto dado que “no hay mucho más que resolver”. “Tuvimos nuestras tiranteces con el Gobierno pero nos aceptaron nueve de los diez puntos que les planteamos, entre ellos el del alza del combustible, ¿qué palabra tendríamos, que credibilidad negociadora, si en unos menos rompemos lo acordado?”, indicaba el presidente de la principal asociación de la patronal pontevedresa y gallega.

El paro está convocado a nivel estatal por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera y en Galicia la secundan asociaciones como Apetamcor que ayer indicó que “están trabajando a pérdidas” por lo que piden más medidas para reducir los costes por el gasóleo. Insistió en que el 50% del precio del combustible son impuestos “por lo que hay margen para intervenir ”, según José Manuel Rodríguez.