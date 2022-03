El paro del transporte condiciona el envío de ayuda a Ucrania

La huelga de transporte condiciona también el envío de material humanitario a Ucrania. La Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína) dispone de un almacén con numeroso material en Pontevedra –al igual que en otras provincias gallegas– y confía en poder enviarlo la próxima semana, ya que esta se hace imposible.

La semana pasada envió el primer trailer, que salió de sus instalaciones centrales en A Coruña con destino a la frontera entre Polonia y Ucrania. Fueron un total de 29 toneladas cargadas en un transporte internacional costeado por Abanca y que llegó al punto fronterizo de Korchowa-Krakovets. Ayer salía de A Coruña el segundo transporte internacional, esta vez a cargo de la empresa de transporte TRJ de Bergondo, que asume el coste.

Todo el material que AGA-Ucraína reúne a través de los distintos puntos de recogida de Galicia, se almacena en grandes depósitos en Vigo, A Coruña y Ourense y ahora también en el almacén de Vilaboa. Todo el material llega hasta los municipios ucranianos de Leopolis y Truskavets, que se sitúan cerca de la frontera con Polonia.

AGA-Ucraína cuenta con este almacén central en Pontevedra gracias a la colaboración de Noelia Rodríguez García, propietaria del local “que no dudó en ayudar en esta situación de emergencia”, exponen los representantes de la ONG.

El almacén de Vilaboa recibe los donativos que se recogen en los distintos puntos en Pontevedra y alrededores

El almacén ubicado en Vilaboa recibirá todos los donativos que se recogen en los distintos puntos habilitados en Pontevedra y alrededores. Actualmente, en el local, que cuenta con 200 metros cuadrados, ya se almacenan decenas de cajas, fruto de la campaña que puso en marcha la empresa Panaderías Acuña y que consiguió una colaboración masiva de clientes y amigos.

Esta campaña arrancó de la mano del pontevedrés Gerardo Silva, ante la llamada de ayuda de Natalia Drozdovska, ucraniana afincada en Pontevedra. Silva y el propietario de la cadena de panaderías, Andrés Acuña, se pusieron manos a la obra hasta conseguir unos 20 pallets de material de todo tipo, y que ahora se almacenan en Vilaboa.

En Pontevedra AGA-Ucraína cuenta con un equipo de 60 personas que trabajan por turnos en los distintos puntos de recogida, clasificando y embalando todos los donativos, así como cargando y transportando los bultos hasta los almacenes.

Material necesario

La ONG apunta que actualmente ya no recoge ropa. Las prioridades se centran ahora en comida no perecedera, precocinada, barritas energéticas, gallegas, cereales infantiles y de adulto, conservas, pañales, toallitas húmedas, productos de higiene personal, leche infantil y de adulto solo en polvo, así como todo lo que conforma un botiquín (vendas, gasas, esparadrapo, alcohol, agua oxigenada, tiritas, jeringuillas, etc.) , mascarillas, comida infantil, biberones, esterillas y sacos de dormir, linternas y pilas.

No se recoge ropa ni envases de cristal, arroz, harina, pasta o legumbres secas

No se admiten envases de cristal ni tampoco arroz, harina, pasta o legumbres secas, por los problemas para cocinarlos por falta de electricidad o agua. También recogen comida seca o en lata para mascotas, porque son muchos los ucranianos que viajan con sus animales.

El Club de Baloncesto Arxil, el Colegio Inmaculada de Marín, la guardería Luna Lunera de Pontevedra y el Club de Rugby Mareantes también colaboran en la recogida para AGA.

Al mismo tiempo AGA-Ucraína ha habilitado dos cuentas bancarias para aquellas personas y entidades que quieran colaborar con aportaciones económicas. Hasta el momento la asociación ha enviado 30.000 euros al Gobierno de Ucrania. Esta ayuda es destinada a equipos de defensa y ayuda social a civiles ucranianos que todavía permanecen en el país.

Varias entidades privadas recogen material

En Pontevedra la recogida de material humanitario que gestiona AGA-Ucraína se sigue realizando en el Centro de Negocios Pontevedra de la calle Manuel Quiroga 13 (de lunes a viernes, de 10 a 13.45 horas y de 17 a 19.45 horas, hasta el día 23), así como en el Grupo Arta (avenida de Vigo 67, de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, hasta el 1 de abril); en Manos Artesanas, de la calle Rafael Dieste 4 (de 10.30 a 14 horas, hasta el día 25), y en Las Merceditas de Iria, en la Plaza de Méndez Nuñez 17 (de 11 a 13.30 y de 17 a 20.30 horas). La guardería Luna Lunera en Pontevedra hace también una campaña de recogida de donativos hasta el viernes 18 de marzo. Otra de las colaboraciones es la del Club de Rugby Mareantes, que desde hoy y hasta el domingo 20 celebra su fiesta de San Patricio, en una carpa situada en la Plaza de España. El club ha cedido a AGA-Ucraína un stand dentro de la carpa, y que servirá de punto de recogida, que será de 13 a 21.30 horas. En Marín, el Colegio Inmaculada está llevando a cabo una recogida de material que continúa en el centro hasta el próximo día 25.